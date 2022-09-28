TBMM Başkanı Şentop'tan, Alman mevkidaşına kınama mektubu - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop'tan, Alman mevkidaşına kınama mektubu

28.09.2022 09:18
TBMM Başkanı Şentop'tan, Alman mevkidaşına kınama mektubu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözlerini, Almanya Federal Meclisi Başkanı Barbel Bas'a gönderdiği mektupla kınadı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözlerini, Almanya Federal Meclisi Başkanı Barbel Bas'a gönderdiği mektupla kınadı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Almanya Federal Meclisi Başkanı'na bir mektup yazarak, yardımcılarından Kubicki'nin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaretamiz ifadelerinin bizim ve halkımızın nezdinde yarattığı olağanüstü infiali dile getirip bu ifadeleri şiddetle kınadığımızı belirttim. Türkiye Almanya ilişkilerini tahrip etmeye yönelik bu seviyesiz tutuma karşı harekete geçilmesini bekliyoruz" dedi.


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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Şentop, Almanya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop'tan, Alman mevkidaşına kınama mektubu - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop'tan, Alman mevkidaşına kınama mektubu - Son Dakika
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