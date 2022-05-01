TBMM Başkanı Şentop, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'nu kutladı - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'nu kutladı

01.05.2022 01:17
TBMM Başkanı Şentop, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'nu kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonu Trabzonspor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonu Trabzonspor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu kutladı.

Şentop, sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un Kulüp Başkanı Ağaoğlu'nu telefonla arayarak tebriklerini iletti.

Mustafa Şentop, ayrıca sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nu zirvede tamamlayarak şampiyon olan Trabzonspor'u ve bordo-mavi renklere gönül vermiş taraftarlarımızı yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

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Spor Toto Süper Lig, Mustafa Şentop, Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'nu kutladı - Son Dakika


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