TBMM Başkanı Şentop, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'nu kutladı - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonu Trabzonspor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu kutladı.

Şentop, sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un Kulüp Başkanı Ağaoğlu'nu telefonla arayarak tebriklerini iletti.

Mustafa Şentop, ayrıca sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nu zirvede tamamlayarak şampiyon olan Trabzonspor'u ve bordo-mavi renklere gönül vermiş taraftarlarımızı yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.