TBMM Başkanı Şentop, TÜRKSOY üyesi ülkelerin sanat elçilerini kabul etti - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, TÜRKSOY üyesi ülkelerin sanat elçilerini kabul etti

21.03.2022 17:59
TBMM Başkanı Şentop, TÜRKSOY üyesi ülkelerin sanat elçilerini kabul etti

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) üyesi ülkelerin kültür ve sanat elçilerini kabul etti.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) üyesi ülkelerin kültür ve sanat elçilerini kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop, Nevruz kutlamaları kapsamında Türkiye'ye gelen TÜRKSOY üyesi ülkelerin kültür ve sanat elçileri ile TBMM'de bir araya geldi. TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'dan teşkilatın çalışmaları hakkında bilgi alan Şentop, Nevruz kutlamalarının Türk tarihi içinde önemli bir yeri bulunduğunu belirtti. Şentop, "Bazı Türk boylarının 21 Mart'ı takvim başlangıcı olarak kabul ettiklerine dair kayıtlar var. Selçuklu zamanında milli bayram olarak kutlanıyor. Nevruzu vesile kılarak da, başta bölgemizde olmak üzere bütün insanlığı barışa, dostluğa davet ediyoruz" dedi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ise Nevruz nedeniyle gelen sanatçıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu açıdan Türk dünyası sanat ve kültürün tüm dünyada tanıtılması için Türkiye'nin yapmış olduğu ev sahipliği, göstermiş olduğu ilgi ve alakası tüm Türkiye vatandaşları için gurur kaynağıdır" diye konuştu. TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov ve beraberindeki sanatçılar, Nevruz anısına Meclis Başkanı Şentop'a yumurta, buğday, çerez ve kuru yemişlerin yer aldığı bir 'semini' (sini) ve geleneksel Kazak giysisi 'çapan' hediye etti.


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Mustafa Şentop, Türk kültürü, TBMM, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, TÜRKSOY üyesi ülkelerin sanat elçilerini kabul etti - Son Dakika


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