TBMM Başkanı Şentop, TÜRKSOY üyesi ülkelerin sanat elçilerini kabul etti - Son Dakika

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) üyesi ülkelerin kültür ve sanat elçilerini kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop, Nevruz kutlamaları kapsamında Türkiye'ye gelen TÜRKSOY üyesi ülkelerin kültür ve sanat elçileri ile TBMM'de bir araya geldi. TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'dan teşkilatın çalışmaları hakkında bilgi alan Şentop, Nevruz kutlamalarının Türk tarihi içinde önemli bir yeri bulunduğunu belirtti. Şentop, "Bazı Türk boylarının 21 Mart'ı takvim başlangıcı olarak kabul ettiklerine dair kayıtlar var. Selçuklu zamanında milli bayram olarak kutlanıyor. Nevruzu vesile kılarak da, başta bölgemizde olmak üzere bütün insanlığı barışa, dostluğa davet ediyoruz" dedi.