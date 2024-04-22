Politika

TBMM Başkanlığı tarafından '23 Nisan Özel Kısa filmi' hazırlandı

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında "23 Nisan Özel Kısa Filmi" hazırlandı.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TRT platolarında ve TBMM'de çekilenfilm, kurtuluş mücadelesinin yaşandığı dönemde çocukların inanç ve azmini anlatarakbaşlıyor.

Anadolu irfanıyla yetişen çocukların her dönemde ve her alanda sergilediği cesaretinişlendiği filmde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen çocukların, Genel Kurul'daki 23Nisan Çocuk Özel Oturumu'nu gerçekleştirmesi anlatıliyor.

"104 yıldır gözlerinde cesaret, yüzlerindeki neşebuluşsun diye varız. Geleceğe engüzel mirasımız yavrularımız." ifadesinin kullanıldığı film, TBMM Başkanı NumanKurtulmuş'un 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajıyla sona eriyor.

Kurtulmuş, televizyonlarda kamu spotu olarak yayınlanacak "23 Nisan Özel Kısa Filmi"nisosyal medya hesabından paylaştı.