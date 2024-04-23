TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Avustralya Bakanı Natalie Nazlı Süleyman ile görüştü

Politika

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara'ya gelen Avustralya'nın Viktorya Eyaleti Hükümeti Gaziler, Küçük İşletmeler ve Gençlik Kolları Bakanı Natalie Nazlı Süleyman ile bir araya geldi.

Bozdağ, Meclis'teki görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi bağlarının bulunduğunu, işbirliğinin güçlendirilmesi için parlamentolara önemli görevler düştüğünü dile getirdi.

Bakan Süleyman da Bozdağ'a teşekkür etti.