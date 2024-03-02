TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ: Şanlıurfa, hakkın ve hakikatin sahibi olan insanların yeridir - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ: Şanlıurfa, hakkın ve hakikatin sahibi olan insanların yeridir

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ: Şanlıurfa, hakkın ve hakikatin sahibi olan insanların yeridir

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Şanlıurfa hesapları, tuzakları bozan insanların yeridir, Şanlıurfa her zaman hakkın ve hakikatin sahibi olan insanların yeridir.

02.03.2024 23:04
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TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Şanlıurfa hesapları, tuzakları bozan insanların yeridir, Şanlıurfa her zaman hakkın ve hakikatin sahibi olan insanların yeridir." dedi.

Bozdağ, AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve mevcut başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün seçim irtibat ofisinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'da çok işler yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Hizmet için kaybedecek vakitlerinin bulunmadığını dile getiren Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şanlıurfa hesapları, tuzakları bozan insanların yeridir, Şanlıurfa her zaman hakkın ve hakikatin sahibi olan insanların yeridir. 31 Mart'ta Şanlıurfa'nın önüne konan bütün oyunları bozmaya Şanlıurfa hazır mı? Şanlıurfa'nın iradesini kendi iradesi zannedenlere 'Hadi oradan' demeye var mı? Şanlıurfa 'Söz benim, karar benim, benim evladıma hesap yapamazsın, hesabı da ben yaparım, hesabı da ben görürüm' demeye var mı? Şanlıurfa'ya inanıyorum, 31 Mart'ta yeniden daha güçlü yola devam diyerek Şanlıurfa üzerine oynanan her oyunu, her hesabı bir kez daha sandığa gömecek, 'Yeniden Erdoğan, yeniden Beyazgül' diyecektir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yol yürümeyi, şereflerin en büyüğü saydıklarını aktaran Bozdağ, "Bugüne kadar onunla Şanlıurfa için yürüdük, Türkiye için yürüdük. İnşallah 31 Mart'ta Türkiye, Şanlıurfa, milletimiz, insanımız için yürümeye devam edeceğiz. Şanlıurfa, Allah'ın izniyle 'Yeniden Erdoğan, yeniden AK Parti' diyerek bu yürüyüşü güçlü bir şekilde yürütecek ve güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir." diye konuştu.

Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mart Cumartesi günü Şanlıurfa'ya geleceğini ifade ederek, Şanlıurfalıları mitinge davet etti.

Başkan Beyazgül de hiç kimsenin kentin yükselişini durduramayacağını belirterek, yapacak çok işlerinin olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Bekir Bozdağ, Şanlıurfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ: Şanlıurfa, hakkın ve hakikatin sahibi olan insanların yeridir - Son Dakika

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