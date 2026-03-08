TBMM Başkanvekili Bozdağ, Şanlıurfa'da vefa iftarında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBMM Başkanvekili Bozdağ, Şanlıurfa'da vefa iftarında konuştu Açıklaması

08.03.2026 20:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin, "Bugün Birleşmiş Milletler, uluslararası hukuk, hak ve adalet anlamını yitirmiştir, insanlar yok olmuş, insanlık insanlığından utanır hale gelmiştir.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin, "Bugün Birleşmiş Milletler, uluslararası hukuk, hak ve adalet anlamını yitirmiştir, insanlar yok olmuş, insanlık insanlığından utanır hale gelmiştir. Tek hak yumruk, zorbalık, güç olmuştur." dedi.

Bozdağ, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığınca bir düğün salonunda düzenlenen "Teşkilat Vefa İftarı" programında yaptığı konuşmada, vefanın geçmişe duyulan minnettarlığın, geleceğe bırakılan en kıymetli miras olduğunu söyledi.

Mazlum coğrafyalardaki Müslümanların da huzur içerisinde iftar etmelerini arzuladıklarını vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bugün biz burada huzur, sükun, barış içerisinde iftar ediyoruz ama İran'da, Gazze'de, dünyanın pek çok yerinde Müslümanlar huzur ve güven içerisinde ramazanlarını idrak edemiyorlar. Gönlümüz arz ediyor ki oralarda savaş dursun, kan dursun, barış gelsin, insanlar huzur ve güven içinde ibadetlerini yapsınlar. Bugün Birleşmiş Milletler, uluslararası hukuk, hak ve adalet anlamını yitirmiştir, insanlar yok olmuş, insanlık insanlığından utanır hale gelmiştir. Tek hak yumruk, zorbalık, güç olmuştur. Artık bu dünya düzeninin değişmesi, 'Dünya beşten büyüktür' diyen Cumhurbaşkanımızın dediği gibi beşten büyük olan bütün devletlerin eşit egemenliğini tanıyan hak, hukuk, adalet, vicdan, merhamet her şeyden önce insanlık üzere kurulu yeni bir düzene ihtiyaç vardır."

İftara katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman da Şanlıurfa'da parti üyeleriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan desteğin artırılması gerektiğini ifade eden Yayman, teşkilat üyelerinden daha fazla çalışmalarını istedi.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Bekir Bozdağ, Dış Politika, Şanlıurfa, Politika, İsrail, Hukuk, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanvekili Bozdağ, Şanlıurfa'da vefa iftarında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Pınar hemşireyi öldüren eşine müebbet hapis Pınar hemşireyi öldüren eşine müebbet hapis
Trump’ı çok zor günler bekliyor ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz!
Arne Slot itiraf etti: Liverpool’un Galatasaray korkusu Arne Slot itiraf etti: Liverpool'un Galatasaray korkusu
Londra’da yüzlerce kişiden İran protestosu Londra'da yüzlerce kişiden İran protestosu
Daha attığı imza bile kurumamıştı Sidiki Cherif’in değerinde inanılmaz artış Daha attığı imza bile kurumamıştı! Sidiki Cherif'in değerinde inanılmaz artış

21:32
Cem Yılmaz Madrid Havalimanı’nda yeni sevgilisiyle görüntülendi
Cem Yılmaz Madrid Havalimanı'nda yeni sevgilisiyle görüntülendi
20:52
ABD-İsrail’in İran’a saldırılarından sonra Irak’ın petrol üretimi yüzde 60 düştü
ABD-İsrail'in İran'a saldırılarından sonra Irak'ın petrol üretimi yüzde 60 düştü
20:21
Türkiye, KKTC’ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
19:59
Suudi Arabistan’da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Suudi Arabistan'da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü! 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
19:58
İran’ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
İran'ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
19:02
Canlı anlatım: Kadıköy’de 4 gol var
Canlı anlatım: Kadıköy'de 4 gol var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 22:02:00. #7.13#
SON DAKİKA: TBMM Başkanvekili Bozdağ, Şanlıurfa'da vefa iftarında konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.