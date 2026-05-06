TBMM'de 1052 Dokunulmazlık Dosyası Bulundu

06.05.2026 03:28
Karma Komisyon, 145 milletvekiline ait 1052 dokunulmazlık dosyasını açıkladı.

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyonda 145 milletvekiline ait 1052 dokunulmazlık dosyası bulunduğu bildirildi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo'nun, TBMM Başkanlığına gelen yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemleriyle milletvekilliği sona erenlere ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Bozdağ'ın verdiği bilgiye göre, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyonda, AK Parti'li 5 milletvekiline ait 8 dosya, CHP'li 71 milletvekiline ait 325 dosya, DEM Partili 43 milletvekiline ait 628 dosya, MHP'li 9 milletvekiline ait 11 dosya, İYİ Partili 9 milletvekiline ait 30 dosya, Yeni Yol Partili 1 milletvekiline ait 1 dosya, TİP'li 3 milletvekiline ait 42 dosya, Demokratik Bölgeler Partisinden 1 milletvekiline ait 2 dosya ve bağımsız 3 milletvekiline ait 5 dosya olmak üzere toplamda 8 partiden 145 milletvekiline ait 1052 dokunulmazlık dosyası bulunuyor.

Milletvekilliği düşenler

Bozdağ, Anayasa'nın 76, 83 ve 84'üncü maddelerinin ilgili fıkraları ile TBMM İçtüzüğü'nün 135. ve 136'ncı maddelerinin ikinci fıkrasına istinaden kesin hüküm giyme nedeniyle 1 Ocak 2015 tarihinden bu yana Van Milletvekili Figen Yüksekdağ Şenoğlu, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Siirt Milletvekili Besime Konca, Hakkari Milletvekili Ferhat Encu, Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, Diyarbakır Milletvekili Osman Baydemir, Hakkari Milletvekili Selma Irmak, Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düştüğünü belirtti.

Bozdağ, 1 Ocak 2015 tarihinden bu yana Anayasa'nın 84'üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile TBMM İçtüzüğü'nün 135. ve 138'inci maddesine istinaden devamsızlık nedeniyle de Hakkari Milletvekili Faysal Sarıyıldız, Şırnak Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk, Ağrı Milletvekili Leyla Zana ve Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düştüğünü kaydetti.

Meclis Başkanvekili Bozdağ, İstanbul Milletvekili Kadri Enes Berberoğlu ile Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, haklarındaki kesinleşmiş mahkeme kararlarının TBMM Genel Kurulunun bilgisine sunulmasıyla milletvekili sıfatlarının sona erdiğini ancak Anayasa Mahkemesinin kararları üzerine yerel mahkemenin yazısının TBMM Genel Kurulunun bilgisine sunulmasıyla yeniden milletvekili sıfatı kazandıklarını anımsattı.

Kaynak: AA

Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
