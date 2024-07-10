TBMM'de 15 Temmuz'da 'Milletin Zaferi Elimin Emeği Gözümün Nuru' Sergisi Açılıyor - Son Dakika
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Politika

TBMM'de 15 Temmuz'da 'Milletin Zaferi Elimin Emeği Gözümün Nuru' Sergisi Açılıyor

TBMM'de 15 Temmuz'da "Milletin Zaferi Elimin Emeği Gözümün Nuru" sergisi açılacak.

10.07.2024 14:28
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TBMM'de 15 Temmuz'da "Milletin Zaferi Elimin Emeği Gözümün Nuru" sergisi açılacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında TBMM'de anma töreni ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

TBMM çatısı altında düzenlenecek programlar çerçevesinde 15 Temmuz'da Şerefe Holü'nde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla "Milletin Zaferi Elimin Emeği Gözümün Nuru" sergisi ziyaretçilerle buluşacak.

Sergi, şehit anneleri, şehit eşleri ve gazi eşleri ile kadın gaziler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulan proje kapsamında gerçekleştirilecek.

Sergide, şehit yakınları ve gazilerin hazırlamış olduğu el işi ve göz nuru çeşitli eserlerin yanı sıra şehit ve gazilerin kullanmış olduğu malzemelerden oluşan 19 farklı kategoriden 155 eser yer alacak.

"Milletin Zaferi Elimin Emeği Gözümün Nuru" sergisi ile şehit yakınları ve gazilerin yaşamış oldukları kayıp ve yaralanma olayları sonrasında sosyal hayata uyum konusunda gösterdikleri fedakarlık ve çabaların yanı sıra zorluklarla mücadele etme konusunda kendilerine açtıkları pencerelerle hayata sanatla nasıl tutundukları anlatılmak isteniyor.

Açılışında şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının da yer alacağı sergi TBMM'den sonra çeşitli illerde de sergilenecek.

Kaynak: AA

15 Temmuz, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de 15 Temmuz'da 'Milletin Zaferi Elimin Emeği Gözümün Nuru' Sergisi Açılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM'de 15 Temmuz'da 'Milletin Zaferi Elimin Emeği Gözümün Nuru' Sergisi Açılıyor - Son Dakika
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