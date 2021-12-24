TBMM'de 2021 yılı böyle geçti: Mayıs-Haziran-Temmuz - Son Dakika

TBMM'de mayıs-haziran-temmuz aylarında, siyasi parti grupları ortak imza ile İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı, HSK üyeleri seçildi ve Meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

AA muhabirlerinin derlemelerine göre, TBMM'de 2021 yılındaki önemli olayların kronolojik sıralaması şöyle:

8 MAYIS

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Letonya Parlamentosunun 1915 olaylarına ilişkin aldığı kararı kınadığını belirterek "Bu hukuk dışı kararı reddediyoruz." dedi.

Şentop, İsrail'in Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına ilişkin, "Bu gece, Mescid-i Aksa'da, namaz kılan cemaate saldırı açık bir devlet terörüdür. " ifadesini kullandı.

10 MAYIS

TBMM, siyasi parti gruplarının ortak imzası ile İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı. Bildiride, "Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu zulmü ve hukuk tanımazlığı şiddetle kınıyoruz." denildi.

18 MAYIS

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki göstererek, "300'e yakın insan hayatını kaybetti, çocuklar var bunların içinde. İsrail'in yaptığı bir katliamdır. 21. yüzyılda yapılıyor bu. Bütün insanlığa çağrıda bulunmak hepimizin görevidir." dedi.

İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere saldırıları TBMM'de görüşüldü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gazze ve Kudüs'te yaşananlarla ilgili Genel Kurulu bilgilendirdi.

20 MAYIS

TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Tura 50 AK Parti'li milletvekiliyle İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

22 MAYIS

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan'ın Müslüman Türk varlığını yok saymaya çalışan söylemlerini kınadı.

25 MAYIS

TBMM Genel Kurulundaki Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği seçimde, Ergün Şahin, Ömür Topaç, Sinan Esen, Aysel Demirel, Cumhur Şahin, Bilal Temel, Hamit Kocabey, HSK üyesi seçildi.

3 HAZİRAN

Vergi Usul Kanunu'nda yapılan değişiklikle Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına olan bazı borçların yapılandırıldığı, Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

9 HAZİRAN

İflas idare memurlarının seçimi, nitelikleri, eğitimi ve denetimini düzenleyen, İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurulunda kabul edildi.

22 HAZİRAN

TBMM Genel Kurulu'nda, Sayıştay Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener seçildi.

24 HAZİRAN

Askeri suçların soruşturmasında uygulanacak istisnai hükümler ve kovuşturma mercilerinin belirlenmesini içeren, Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Genel Kurulda kabul edilerek yasalaştı.

30 HAZİRAN

Türk Ticaret Kanunu ile özel hukuk hükümlerine tabi, başlangıç sermayesi 1 milyar 200 milyon lira olan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

8 TEMMUZ

Yargılamada yaşanan gecikmelerin önüne geçilmesi ve makul sürede yargılanma hakkı ile hak arama hürriyetinin daha etkin korunması için idari yargı mercilerince verilen nihai kararları düzenleyen, 4. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

9 TEMMUZ

Hayvanları korumak ve sağlıklarını temin etmeyi içeren, Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

15 TEMMUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'teki 15 Temmuz Anıtı'nda düzenlenen anma törenine katıldı, "15 Temmuz; milletin, milli iradenin, demokrasiye gönül verenlerin zaferidir." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 81 ilden Ankara'ya getirilen milli sporcularla, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Meclis'te gerçekleştirilen "demokrasi nöbeti"ne katıldı ve "15 Temmuz, yaşadığımız en kirli ve en hain darbe teşebbüsüdür." dedi.

16 TEMMUZ

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesinin "hak ihlali" kararına ilişkin Başkanlık Tezkeresinin TBMM Genel Kurulunda okunmasının ardından, yeniden milletvekilliği vasfını kazandı.

18 TEMMUZ

Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygun görülen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri veya turizm merkezlerinde, özel sektör katılımıyla "turizm hizmetleri yönetim birlikleri" kurulması ve lüks kampçılık turizm türünün yasal altyapısı oluşturularak kontrollü gelişiminin sağlanmasını içeren, Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

19 TEMMUZ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Birliği Adalet Divanının başörtülü kadınların din ve inanç özgürlüğü aleyhinde verdiği kararın pek çok bakımdan vahim olduğunu belirtti.