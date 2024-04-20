TBMM\'de 23 Nisan Şenliği Başladı

TBMM'de 23 Nisan Şenliği TBMM bahçesinde başladı.
TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, Meclisin 104 yıl önce Kurtuluş Savaşı'nı yönettiğini hatırlatarak, geleneksel olarak icra edilen etkinliğin vizyonlarını gösterdiğini ifade etti.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı kemal Şamlıoğlu, Türkiye'nin geleceği adına 23 Nisan bayramını daha etkili kutlamak için çalıştıklarını söyledi.
Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, Türkiye Uzay Ajansı ile yürütülen çalışma sonucunda Türk astronotun uzaya gittiğini ve bulundukları yerin kendilerine yetmediğini ifade etti.
TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandalı, 15 Nisan 2023 İMECE uydusunun 99 santimetrelik cismi görebildiklerini belirterek, "Çocukların uzaydan bir kelimeyi okuyacak kadar kendilerine güveniyorlar" ifadelerini kullandı.
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç, çocukların geleceğin liderleri olduğunu belirterek, uzay teknolojilerinde tam bağımsız olmanın önemine işaret etti.
Türk astronot Alper Gezeravcı, çocukluğunda hayal edilemeyecek konuları denediğini belirterek, "Benim çocukluğumda hayal dahi edilemeyecek konuları denediğim bir görevin gerçekleştirilmiş haliyle bugün hayallerinin gerçekleştirilebileceği somut olgusuyla bugün buradayız. Benim gerçekleştirdiğim bir başlangıç, varış hikayesi değil" şeklinde konuştu.
Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir' sözünü ileriye götürdüğüne ilişkin soruya Gezeravcı, "Atamızın vizyonuyla yıllar öncesinde bugün yürüyeceğimiz yolu hedef olarak işaret etmiş olması bizim tutunduğumuz en önemli dayanak. Her daim onun çizdiği yolda devletimizin güçlü iradesiyle Türkiye Cumhuriyeti hedefleri konusunda bilincimiz tam" dedi. - ANKARA
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31 Mart yerel seçimleri sonrası yeni seçilen muhtarların en genci Ağırnas Mahallesi Muhtarı Cem Güven oldu. 1990 doğumlu olan Cem Güven, 34 yaşında Ağırnas Mahallesi için muhtarlık hizmeti yürütüyor. Genç ve dinamik muhtarlardan bir diğeri de Kocasinan İlçesi Boyacıköy Mahallesi Muhtarı 35 yaşındaki Ahmet Berk oldu.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Türkiye'de afet gönüllülerinin sayısının 1,5 milyona ulaştığını belirtti. Sezer, afetlerle mücadele etmenin temel şartının riski azaltmak olduğunu vurguladı. Türkiye'nin kriz yönetimi kapasitesinin dünyada ilk sıralarda yer aldığını ifade etti. Vali Sezer, afetlerde gönüllülerin ön saflarda olduğunu ve gönüllülük sisteminin iyi seviyelere geldiğini aktardı.
Sakarya'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan bir protesto düzenledi. Adapazarı Kültür Merkezi önünde toplanan grup, saldırıların insanlık değerlerine aykırı olduğunu vurgulayarak, bölgedeki barış ve istikrarın sağlanması için harekete geçilmesi çağrısında bulundu.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Sur Belediyesinde mazbata töreni sonrasında, makam odasındaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözlere ilişkin soruşturma başlattı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini bildirdi.
CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, iptal edilen Kayseri Pınarbaşı seçimleri ile ilgili MHP'li milletvekillerinin CHP'ye yönelik sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yanıt verdi. Genç, milletin iradesiyle zıtlaşmaya ve hesaplaşmaya çalışanların hiçbir şart ve koşulda başarılı olmalarının mümkün olmadığını belirtti.
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik, Diyarbakır'ın Sur Belediyesi'nde DEM Parti'lilerin Atatürk ve Erdoğan'a hakaret içeren sözler söylediği iddialarına tepki gösterdi. Çelik, bu çirkin yaklaşımlara karşı tavrın ve duruşun nettir. Cumhuriyet ve demokrasi değerlerini savunmaya devam edeceklerini belirtti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından düzenlenen “İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı”nda “Hep beraber, başımızın üzerindeki yüzde 25’lik cam tavanı tuzla buz ettik. Artık nüfusun yüzde 65’ine, bu salonda bulunan 408 CHP’li belediye başkanı hizmet edecek" dedi.
Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Genel Merkezi'nin düzenlediği Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldı. Çalıştayda, seçim sürecindeki başarılı deneyimler ve CHP'li belediye başkanlarının yapacağı çalışmalar ele alınıyor.
Kayseri Filistin'le Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Platform üyeleri Filistin bayrakları ve 'Şehitlerimiz ve Filistin için meydandayız' yazılı pankart açtı. Genç İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı Kayseri Şube Başkanı Önder Bulut, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını kınayarak Filistin'in yanında olduklarını belirtti.
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