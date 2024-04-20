TBMM'de 23 Nisan Şenliği Başladı - Son Dakika
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Politika

TBMM'de 23 Nisan Şenliği Başladı

TBMM\'de 23 Nisan Şenliği Başladı

TBMM bahçesinde düzenlenen 23 Nisan Şenliği, Türkiye'nin geleceği adına yapılan çalışmaları ve uzay teknolojilerindeki ilerlemeleri vurguladı. Türk astronot Alper Gezeravcı, çocukluğunda hayal edilemeyecek konuları denediğini belirterek, Atatürk'ün vizyonunun önemine değindi.

20.04.2024 14:01
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TBMM'de 23 Nisan Şenliği TBMM bahçesinde başladı.

TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, Meclisin 104 yıl önce Kurtuluş Savaşı'nı yönettiğini hatırlatarak, geleneksel olarak icra edilen etkinliğin vizyonlarını gösterdiğini ifade etti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı kemal Şamlıoğlu, Türkiye'nin geleceği adına 23 Nisan bayramını daha etkili kutlamak için çalıştıklarını söyledi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, Türkiye Uzay Ajansı ile yürütülen çalışma sonucunda Türk astronotun uzaya gittiğini ve bulundukları yerin kendilerine yetmediğini ifade etti.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandalı, 15 Nisan 2023 İMECE uydusunun 99 santimetrelik cismi görebildiklerini belirterek, "Çocukların uzaydan bir kelimeyi okuyacak kadar kendilerine güveniyorlar" ifadelerini kullandı.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç, çocukların geleceğin liderleri olduğunu belirterek, uzay teknolojilerinde tam bağımsız olmanın önemine işaret etti.

Türk astronot Alper Gezeravcı, çocukluğunda hayal edilemeyecek konuları denediğini belirterek, "Benim çocukluğumda hayal dahi edilemeyecek konuları denediğim bir görevin gerçekleştirilmiş haliyle bugün hayallerinin gerçekleştirilebileceği somut olgusuyla bugün buradayız. Benim gerçekleştirdiğim bir başlangıç, varış hikayesi değil" şeklinde konuştu.

Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir' sözünü ileriye götürdüğüne ilişkin soruya Gezeravcı, "Atamızın vizyonuyla yıllar öncesinde bugün yürüyeceğimiz yolu hedef olarak işaret etmiş olması bizim tutunduğumuz en önemli dayanak. Her daim onun çizdiği yolda devletimizin güçlü iradesiyle Türkiye Cumhuriyeti hedefleri konusunda bilincimiz tam" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TBMM'de 23 Nisan Şenliği Başladı - Son Dakika

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