TBMM'de Avukatlara Yönelik Şiddet Görüşüldü
TBMM'de Avukatlara Yönelik Şiddet Görüşüldü

05.05.2026 18:29
TBMM Başkanı Kurtulmuş, avukatlara yönelik şiddeti önlemek için çalışmaların önemine değindi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki TBB Yönetim Kurulu üyelerini Meclis'te kabul etti.

Kabulde, avukatlara yönelik şiddet olayları, şiddetle mücadelede atılacak adımlar ve avukatların sorunları ele alındı.

Kurtulmuş, Bursa'da avukat Hatice Kocaefe ile Yalova'da avukat Zekeriya Polat'ın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden, Erzurum'da ise avukat Taha Bağaçlı'nın kendi çalışma ortamında saldırıya maruz kalmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Avukatlara yönelik şiddet olaylarının önlenmesine ilişkin çalışmaların TBMM çatısı altında gündeme getirilmesinin önemine işaret eden Kurtulmuş, TBB'nin siyasi parti gruplarıyla bu konuda görüşmeler yapmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Meclis'te, avukatlara yönelik şiddetin nedenlerinin araştırılması ve bu yönde alınacak tedbirlerin belirlenmesi için bir araştırma komisyonunun kurulabileceğini, TBMM Başkanı olarak bu konuyu da takip edeceğini aktaran Kurtulmuş, "Hayatın her yerinde savunma mesleğinin en temel unsurlarından birisi olan avukatlarımız vazife görüyor. Komisyonun kurulması fikrinin doğru olduğunu düşünüyorum. Bunun için de sonuna kadar bu mücadelenizde size destek olurum." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Avrupa Konseyi tarafından avukatlık mesleğinin korunmasına yönelik hazırlanan sözleşmeye Türkiye'nin de imza atabileceğini, bu konunun yürütme erki tarafından değerlendirilebileceğini söyledi.

TBB Başkanı Sağkan ise avukatlara yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin Meclis'te görüşmeler yaparak bu konudaki önerilerini siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle paylaştıklarını kaydetti.

Avukatlara yönelik şiddetin nedenlerinin araştırılması ve bu yönde alınacak tedbirlerin belirlenmesi için Meclis'te bir araştırma komisyonunun kurulmasını önemsediklerini dile getiren Sağkan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan da bu konuda destek talep etti.

Sağkan, Avrupa Konseyi tarafından avukatlık mesleğinin korunmasına yönelik hazırlanan sözleşmenin Türkiye tarafından imzalanmasının da ciddi bir koruma alanı yaratacağına inandıklarını vurguladı.

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

