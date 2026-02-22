TBMM'de bu hafta - Son Dakika
TBMM'de bu hafta

22.02.2026 11:15
TBMM Genel Kurulu, Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek.

Haftalık çalışmalarına 24 Şubat Salı günü başlayacak Genel Kurul, Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek.

İlk 5 maddesi kabul edilen teklife göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ihtiyaç duyduğu hallerde ve lüzum gördüğü yerlerde görev ve hizmetleriyle ilgili döner sermayeli işletmeler kurabilecek, döner sermaye işletmesine tahsis edilen sermaye miktarını 5 katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Milli Parklar Kanunu kapsamında korunan alanlardaki koruma hizmeti ile suçların takibi orman muhafaza memurları yanında av ve doğa koruma memurları ile saha bekçileri tarafından da sağlanabilecek.

Söz konusu Kanun kapsamında el konulan bütün yapı ve tesisler Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce derhal yıkılacak veya ihtiyaç görüldüğü takdirde değerlendirilecek.

Milli parklarda, tabii ve ekolojik denge ve tabii ekosistem değerini bozanlara, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

Milli parklara giriş ücretini ödemeden giriş yaptığı tespit edilenlere giriş ücretinin 14 katı tutarında idari para cezası uygulanacak.

Merkez Av Komisyonu tarafından avlanmanın yasaklandığı avlaklarda avlananlara verilen idari para cezası tutarı 200 liradan 10 bin liraya, özel kanunlarla avlanmanın yasaklandığı sahalar ile "yaban hayatı koruma sahası", "yaban hayatı geliştirme sahası" ve "üretme istasyonu" olarak tanımlanan saha ve istasyonlarda avlananlara kesilen idari para cezası tutarı ise 350 liradan 15 bin liraya yükseltilecek.

Avcılığın kontrolü, av hayvanlarının korunması, av yasaklarının takibi ve Kanun kapsamında üretim yapan yerlerin denetimi, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Orman Genel Müdürlüklerince yapılacak.

Dışişleri Komisyonu Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı, "Yurt Dışı Eğitim Faaliyetleri" konulu sunum yapacak.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda milletvekillerine hitap edecek.

Kaynak: AA

