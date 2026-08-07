Milli Dayanışma Teklifi'nde Sert Tartışma - Son Dakika
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Milli Dayanışma Teklifi'nde Sert Tartışma

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TBMM Adalet Komisyonunda, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

TBMM Adalet Komisyonunda, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

Teklifin ilk imza sahiplerinin açıklamalarının ardından Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Yeni Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi milletvekillerinin talebi üzerine usul tartışması açtı.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, teklifin, özensiz ve dikkatsiz hazırlandığını ileri sürdü.

Doğru yaptıklarını ve teklife imza atmadıklarını dile getiren Emir, teklifin diğer partilerin milletvekilleri tarafından aceleyle imzalandığını savundu.

Murat Emir, 86 milyondan hiç kimsenin "Terör sorunu çözülmesin, silahlar patlamaya devam etsin" demeyeceğini söyledi.

Teklifin, yasal çerçeve aşamasına geldiğinde Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu devre dışı bırakıldığında ileri süren Emir, "Kapalı kapılar ardında yapılmaya çalışıldı. Şehitler verdiğimiz bir sorunu ancak ve ancak TBMM zemininde, açıklıkla ve şeffaflıkla çözebileceğimizi söylüyoruz ve aynı noktadayız. 'İnfaz ertelenmesi' diyerek affı saklayamazsınız. Bunun adı aftır. Kimin affedileceğine, kimin siyaset yapılacağına bir kişi ya da onun atadığı kurul karar verecek. Onu yaparken de bir kriteri olmayacak. Bizim buna itizarımız var." diye konuştu.

Emir, Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının da uygulanmadığını iddia etti.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkıp çıkmayacağını soran Emir, Demirtaş üzerinden pazarlık yürütüldüğünü iddia etti.

Bunun üzerine DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, Emir'e tepki göstererek, "Demirtaş sizin kullanışlı aletiniz değil. Demitaş üzerinden kurmayın cümlelerinizi. O bizim yoldaşımız. Sizin yüzünüzden hapse girdi, dokunulmazlıkların kaldırılmasına 'evet' dediğiniz için." ifadelerini kullandı.

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, teklifin, Anayasaya aykırı olduğunu öne sürdü.

Teklifte belirsiz maddeler bulunduğunu söyleyen Şahin, "Toplumsal barışın ve kardeşliğin hedefini destekliyoruz. Ancak bu hedefe giden yolun hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ve eşitlik ilkesi zedelenerek inşa edilmesi kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, teklifin, terör örgütü mensuplarıyla ilgili olduğunu savundu.

Milletin gerçekleri üzerinden hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Poyrazlar, "Bu teklif, 'Terörsüz Türkiye' denilerek getirildi. Teklifte sadece iki terör örgütü var. Bunun tanımı, 'PKK'sız, KCK'sız Türkiye', FETÖ devam ediyor. " dedi.

Usul tartışmasının ardından teklifin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Milli Dayanışma Teklifi'nde Sert Tartışma - Son Dakika

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