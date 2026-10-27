TBMM'de düzenlenen ikinci Anadolu Ajansı Haber Ödülleri'nde 7 ödül sahiplerini buldu - Son Dakika
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TBMM'de düzenlenen ikinci Anadolu Ajansı Haber Ödülleri'nde 7 ödül sahiplerini buldu

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Bu yıl ikincisi düzenlenen Anadolu Ajansı Haber Ödülleri, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin katıldığı törenle TBMM'de yapıldı. Geleneksel ve dijital habercilikteki çalışmaların değerlendirildiği törende 7 ödül sahiplerini buldu.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Anadolu Ajansı Haber Ödülleri, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile çok sayıda davetlinin katıldığı törenle sahiplerini buldu.

Türkiye'de habercilik sektörünün gelişimini desteklemek, etik değerlerin korunmasını sağlamak, güvenilir ve kaliteli içerik üretimini teşvik etmek amacıyla Anadolu Ajansı (AA) tarafından TBMM himayelerinde gerçekleştirilen Anadolu Ajansı Haber Ödülleri töreni, TBMM Tören Salonu'nda yapıldı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmada, geleneksel habercilikte üstün başarı gösteren çalışmaların yanı sıra dijital medya ve modern habercilik tekniklerini yenilikçi bir vizyonla uygulayan projeler değerlendirildi, farklı kategorilerdeki 7 ödül sahiplerini buldu.

"Halide Edip Kadın Gazeteciler Özel Ödülü"ne, "Tanıdık bir yaşam, çalınmış bir anlatı" haberiyle Fokus Plus'tan Sare Aydın layık görüldü.

"TDK Haberde Türkçe Kullanımı Özel Ödülü"nü, "Türk kültür tarihine bir ışık: Saraycık Testisi'nde Kutadgu Bilig izleri" başlıklı haberiyle TRT Haber'den Ayşe Şimşek, "En İyi Yeni Medya Haberi Ödülü"nü "Gazze'nin Beyaz Önlüklü Direnişçisi" başlıklı haberiyle GZT'den Zeynep Rana Çetin aldı.

"En İyi Televizyon Haberi Ödülü"nü "Sessiz işgal Chabad" haberiyle Habertürk Televizyonu'ndan Behesti Abdullah Tekin ve Mertcan Öztürk, "En İyi Yazılı Basın Haberi Ödülü"nü "4 Taksitle Tetikçi" haberiyle Milliyet Gazetesi'nden Çiğdem Yılmaz, "Parlamento Özel Ödülü"nü Sabah Gazetesi'nden Ali Ekeyılmaz, "Yılın Haberi Ödülünü" ise "Mattia Ahmet Minguzzi" haberiyle Sabah Gazetesi'nden Erdoğan Yapık kazandı.

Aydın'a ödülünü AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Şimşek'e ödülünü İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Çetin'e ödülünü HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Öztürk'e ödülünü İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çiğdem Yılmaz'a ödülünü eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, Ekeyılmaz'a ödülünü eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Yapık'a ödülünü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş verdi.

TBMM İdare Amiri ve MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, farklı siyasi partilerden milletvekilleri ile çok sayıda davetlinin de katıldığı tören anı fotoğrafı çekimlerinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
İçişleri BakanıNuman KurtulmuşAnadolu AjansıPolitikaGüncelSon Dakika

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