TBMM'de Emekli Aylığı Düzenlemesi Görüşülüyor
TBMM Genel Kurulu, en düşük emekli aylığı artırımı için kanun teklifini görüşmeye devam ediyor.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.
Genel Kurul'da en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor.
Kaynak: AA
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