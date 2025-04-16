TBMM\'de Gezi Davası İade Kararı Tutanaklardan Çıkarıldı

TBMM Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Gezi davası kapsamında aldığı 18 yıllık hapis cezası nedeniyle cezaevinde bulunan Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iade kararını genel kurulda okuttuğu kısım, Meclis tutanaklarından çıkarıldı.

TBMM Genel Kurulu'nun bugünkü oturumunda Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca, Gezi davası kapsamında aldığı 18 yıllık hapis cezası nedeniyle cezaevinde bulunan Can Atalay hakkındaki AYM'nin iade kararını genel kurulda okuttu. Bu bölüm, Meclis tutanaklarından çıkarıldı. Tutanaklarda Karaca'nın sadece, "Sayın milletvekilleri, şimdi yapacağım konuşmaya, eminim, Sayın Meclis Başkan Vekilimiz Sırrı Süreyya Önder en çok memnun olacak, çok mutlu olacağı bir konuşma. Aramıza sağ salim döndüğünde de inanıyorum ve diliyorum bu konuşmadan dolayı ilk memnuniyet ifadesinde bulunacak kişinin, vekilimizin ve Meclis Başkan Vekilimizin kendisi olacağını burada ifade etmek isterim" ifadeleri yer aldı.