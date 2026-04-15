TBMM'de Grup Önerileri Reddedildi

15.04.2026 19:07
CHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup önerileri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin "Türkiye'deki orman varlığı", İYİ Parti'nin "Enflasyonun etkileri", DEM Parti'nin "Ceza infaz sistemi" ve CHP'nin "Yurt dışı vize başvuru randevusu sistemi"ne ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan CHP Adana Milletvekili Bilal Bilici, vizenin ülkelerin itibarı ve haysiyeti olduğunu belirterek, "Vatandaşımız bugünlerde bırakın vize almayı, vize randevusu bile alamamaktadır." dedi.

Vatandaşların Avrupa'ya seyahat edebilmek için aylarca randevu beklediğini, dosya dolusu evrak verdiğini, banka dökümlerini ve tapularını gösterdiğini söyleyen Bilici, "Tüm bunlara rağmen vatandaşlarımız potansiyel mülteci muamelesiyle karşılaşmaktadır. Ne Türkiye ne de vatandaşlarımız bunu hak etmiyor. Kurucusu olduğumuz Avrupa Konseyi üyeliğimize rağmen 1980'den beri süren vize engeli, son 10 yıldaki hatalı politikalar ve Avrupa'daki sığınmacı krizi sebebiyle daha da derinleşmiştir. Vatandaşlarımız turistik, eğitim, ticari ve sağlık seyahatleri için bile vize randevusu alamaz hale gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Yol Partisi Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, iktidarın politikalarının vatandaşların hayatını kısıtladığını öne sürerek, Avrupa ülkelerinin, Türk vatandaşlarına, akademisyenlere, sanatçılara ve iş adamlarına "Türkiye'ye geri dönmez" düşüncesiyle vize vermediğini savundu.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, vize sorununun artık toplumun geniş kesimlerini etkileyen yapısal bir mesele haline dönüştüğünü dile getirerek, "Avrupa Komisyonunun istatistiklerine göre schengen başvuruları hızla artmakta ancak aynı dönemde ret oranlarında da ciddi yükselmeler olmuştur. 2010'lu yıllarda yüzde 2-5 bandında olan ret oranları bugün yüzde 14-16 seviyesine çıkmıştır." ifadesini kullandı.

DEM Parti Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp, vatandaşların özgürlükler için Avrupa'ya gitmek istediğini, buna karşın birçok ülkenin insan haklarını esas alan bir yaklaşım yerine daha sert ve dışlayıcı vize politikalarına yöneldiğini iddia etti.

"Vize serbestisi için gereken 72 kriterin büyük bölümü tamamlandı"

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, vize serbestisi için gereken 72 kriterin büyük bölümünün tamamlandığını, "Terörsüz Türkiye" sürecinin hedefine ulaşmasıyla eksik kalan kriterlerin de milli menfaatlerden taviz verilmeden yoğun bir diplomasi trafiğiyle çözüme kavuşturulacağını söyledi.

Vize randevularında yaşanan yoğunluğa hükümetin seyirci kalmadığını vurgulayan Karayel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dışişleri Bakanlığı AB makamlarıyla, büyükelçilerle sürekli temas halindedir. Bu görüşmeler neticesinde iş insanları ve öğrencilerimiz için vize süreçlerinin hızlandırılması, kotaların artırılması ve uzun süreli vize verilmesi konusunda çok önemli ve olumlu gelişmeler kaydedilmiştir. Vatandaşlarımızın seyahat özgürlüğünü ve Türk pasaportunun saygınlığını korumak bizim asıl önceliğimizdir ancak vize meselesini ülkemizin dış politikadaki devasa başarılarını gölgelemek için bir araç olarak kullanmak, hakkaniyetle bağdaşmaz. Sorunları diplomasiyle ve kararlılıkla çözen hükümetimiz, vatandaşımızın mağduriyetlerini gidermeye devam edecektir."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda boş bulunan üyeliğe İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu seçildi.

Daha sonra Genel Kurulda, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: AA

