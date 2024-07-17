TBMM'de Hayvanları Koruma Kanunu görüşmeleri devam ediyor

Politika

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

Komisyon Başkanı Vahit Kirişci, teklif sahibi AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu'na söz verdi.

AK Parti hükümetlerinin hayvan hakları alanında attığı adımları anlatan Mertoğlu, kanunların ihtiyaçtan doğduğunu, bu teklifle "önce insan" dediklerini belirtti.

Mevcut düzenlemelerin günümüzdeki ihtiyaçlara cevap vermediğinin anlaşıldığını vurgulayan Mertoğlu, şöyle konuştu:

"Yaşanan olaylar, kanun değişikliğine gidilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Kanunlar, insanların güvenlik içinde yaşamasını sağlar. 'Hayvanları yakala, kısırlaştır, aşısını yap, tekrar sokaklara bırak' anlayışı ihtiyaçlarımıza cevap vermemiş, onlarca insanımızın, çocuklarımızın ölmesine sebep olmuştur. Geldiğimiz bu noktada gerek AİHM kararları gerek Danıştay kararları sokaklarda yaşanan ve hayvanlardan kaynaklı meydana gelen trafik kazalarının sorumluluğunu idarelere vermiştir. Dolayısıyla sokaklar hayvanlar için bir yaşam alanı olamaz. Sokaklar değil hayvanlar için insanlar için bile güvenli bir yaşam alanı değildir. Sokaklarda açlık, susuzluk, bulaşıcı hastalıklar var. Sokaklar tekin değil."

Köpek saldırılarından örnekler veren Mertoğlu, bu sorunun çözülmesi gerektiğini söyledi.

Mertoğlu'nun konuşması sırasında muhalefet milletvekilleri sıralara vurarak sivil toplum örgütleri temsilcilerinin de salona alınmasını istedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Türkiye'de hayvan haklarına duyarlı kesimin yakından takip ettiği bir teklifi görüştüklerini, bu nedenle bütün tarafların görüşlerini dile getirmesi gerektiğini söyledi.

Kanun teklifinin kapalı devre bir çalışma ile yürütüldüğünü; kabul edemeyecekleri bir teklifle karşılaştıklarını belirten Emir, önerdikleri sivil toplum örgütleri, akademisyen ve bu konuda sözü olan kişilerin toplantıya davet edilmediğini belirtti.

Emir'in Anayasa'ya aykırılık açısından usul tartışması açılmasını istemesi üzerine, Komisyon Başkanı Kirişçi, usul tartışması açtı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, herkesin İçtüzük ve hukuka bağlı olması gerektiğini, düzenlemenin "bir katliam teklifi" olduğunu iddia etti.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, hükümetin "4 milyon hayvanın öldürülmesine ilişkin bir teklif sunduğunu, teklifin Anayasa'ya aykırı olduğun" ileri sürdü.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, sahipsiz hayvanlar konusunun bu aşamaya gelmesinde hükümetin sorumlu olduğunu söyledi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, insan, hayvan ve doğanın birbirine zarar vermeden yaşayabileceğini, konunun saldırılara maruz kalan çocuklar üzerinden istismar edildiğini kaydetti.

Muhalefet milletvekillerinin "Anayasa'ya ayrılık" önergeleri kabul edilmedi.

Daha sonra teklifin geneli üzerindeki görüşmelere geçildi.

Görüşmeler sırasında komisyon salonundaki AK Parti milletvekilleri, sahipsiz köpeklerin saldırıları sonucu yaralanan ve hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını gösterdi.

Antalya'da 5 Mart 2022'de sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar, kızının ayakkabılarını havaya kaldırarak teklife karşı çıkan muhalefet milletvekillerine tepki gösterdi. Bazı muhalefet milletvekilleri de ayağa kalkarak Pınar'ın sözlerine tepkilerini dile getirdi.

Teklifin geneli üzerindeki görüşmeler devam ediyor.