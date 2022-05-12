TBMM'de, Kadınlara ve sağlıkçılara şiddetin önlenmesi teklifi görüşmelerine devam edildi - Son Dakika
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TBMM'de, Kadınlara ve sağlıkçılara şiddetin önlenmesi teklifi görüşmelerine devam edildi

12.05.2022 19:27
TBMM'de, Kadınlara ve sağlıkçılara şiddetin önlenmesi teklifi görüşmelerine devam edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, kadınlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemeyi amaçlayan Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam etti.

TBMM Genel Kurulu'nda, kadınlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemeyi amaçlayan Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam etti.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, hükümetin göçmen politikasıyla ilgili eleştiride bulundu.  MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü'nü kutladı. CHP Grup Başkanvekili Enginz Özkoç, kadınların toplumdaki konumlarına ilişkin konuştu. Özkoç, TV kanallarında kadınların yaşam tarzlarına ilişkin yapılan yorumları eleştirdi. 

AK PARTİ'Lİ AKBAŞOĞLU: 3600 GÜNDEMİMİZ TEMMUZA KADAR NİHAYETLENECEK AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise 12 Mayıs Hemşireler Günü'ne dikkat çekerek, 3600 ek göstergeye dönük düzenlemenin temmuz ayına kadar yasalaşacağını söyledi. Akbaşoğlu, şöyle konuştu: "Temmuz ayına kadar bunu yasalaştıracağız. 'Bütün sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini inşallah temin edeceğiz' dedik. Bunu da inşallah yasalaştıracağımıza bütün milletimiz şahit olacak. EYT'li kardeşlerimizin mutlaka durumunu ele alarak bununla ilgili düzenlemeyi de bütün kamuoyumuzla inşallah paylaşacağımızı bir sıralama ve süreç yönetimi olarak ifade etmiştik. Şimdi, inşallah 3600'le ilgili gündemimiz temmuza kadar nihayetlenmiş olacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

Genel Kurul'da CHP, İYİ Parti ve HDP'nin grup önerileri reddedildi. CHP'li milletvekilleri CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki yargı kararını eleştirdi. Bazı CHP milletvekilleri de Meclis'ten ayrılarak İstanbul'a hareket etti. Genel Kurul'da, kadınlara ve sağlık çalışanlarına şiddete yeni cezalar getiren Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edildi.


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Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, TBMM, Tck, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika TBMM'de, Kadınlara ve sağlıkçılara şiddetin önlenmesi teklifi görüşmelerine devam edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM'de, Kadınlara ve sağlıkçılara şiddetin önlenmesi teklifi görüşmelerine devam edildi - Son Dakika
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