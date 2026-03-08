TBMM\'de Kanun Teklifleri ve Bilgilendirme Toplantıları

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta, 'Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' üzerine görüşmeler sürecek. Genel Kurul'da ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD-İsrail ve İran arasında devam eden savaşa ilişkin milletvekillerini bilgilendirecek.

TBMM'de bu hafta Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurul'da, Dışişleri Bakanı Fidan ile Milli Savunma Bakanı Güler, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, çatışmaların yayılması, Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve Türkiye'nin tutumu konusunda milletvekillerini bilgilendirecek. Bakanların yapacağı sunumlarda 30'ar dakika, siyasi parti grupları tarafından yapılacak konuşmalarda ise 20'şer dakika süre verilecek. Grubu bulunmayan 2 milletvekili de 5'er dakika konuşacak.

EKOLOJİK DENGEYİ BOZANLARA 3 YILA KADAR HAPİS

Ardından 'Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşmelerine devam edilecek. İlk 21 maddesi geçen hafta kabul edilen teklife göre; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ihtiyaç duyduğu hallerde ve lüzum gördüğü yerlerde görev ve hizmetleriyle ilgili döner sermayeli işletmeler kurabilecek, döner sermaye işletmesine tahsis edilen sermaye miktarını 5 katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Milli Parklar Kanunu kapsamında korunan alanlardaki koruma hizmeti ile suçların takibi orman muhafaza memurları yanında av ve doğa koruma memurları ile saha bekçileri tarafından da sağlanabilecek. Söz konusu Kanun kapsamında el konulan bütün yapı ve tesisler Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce derhal yıkılacak veya ihtiyaç görüldüğü takdirde değerlendirilecek. Milli parklarda, tabii ve ekolojik denge ve tabii ekosistem değerini bozanlara, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Milli parklara giriş ücretini ödemeden giriş yaptığı tespit edilenlere giriş ücretinin 4 katı tutarında idari para cezası uygulanacak. Merkez Av Komisyonu tarafından avlanmanın yasaklandığı avlaklarda avlananlara verilen idari para cezası tutarı 200 liradan 10 bin liraya çıkartılacak. Özel kanunlarla avlanmanın yasaklandığı sahalar ile 'yaban hayatı koruma sahası', 'yaban hayatı geliştirme sahası' ve 'üretme istasyonu' olarak tanımlanan saha ve istasyonlarda avlananlara kesilen idari para cezası tutarı ise 350 liradan 15 bin liraya yükseltilecek. Avcılığın kontrolü, av hayvanlarının korunması, av yasaklarının takibi ve Kanun kapsamında üretim yapan yerlerin denetimi, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Orman Genel Müdürlüklerince yapılacak.

TÜRKİYE VE LİBYA ARASINDAKİ ULUSLARARASI ANLAŞMA TEKLİFİ GÖRÜŞÜLECEK

Diğer taraftan Genel Kurulda, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti Arasında Kolluk İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi' de görüşülecek.

KOMİSYON GÜNDEMLERİ

Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu salı günü, Ankara 1 ve 2 Nolu Baro yetkililerini dinleyecek. Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon ise alt başkanlık seçimi ve çalışma takvimini belirlemek üzere toplanacak.

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren 'Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplanacak. Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkanvekilleri de gündemdeki konulara ilişkin basın toplantıları düzenleyecek.