TBMM'de Parti Önerileri Reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBMM'de Parti Önerileri Reddedildi

18.06.2026 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup önerileri TBMM'de kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisi'nin "diploma ve denklik", İYİ Parti'nin "Avrupa Parlamentosunun komisyon raporu", DEM Parti'nin "asgari ücret", CHP'nin "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu"na ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, AK Parti'nin yola çıkarken milletin karşısına Avrupa Birliği (AB) vizyonu koyduğunu belirtti.

Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakereleri ve o süreçte yapılan açıklamaları anımsatan Çömez, "Siz gerçekten Avrupa Birliği'ni bir hedef olarak belirliyor, devam ediyor musunuz yoksa, 'yüzümüzü Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Çin'e, başka bir yere çevirdik. Amerika'yla iş tuttuk. Bu bize yeter' mi diyorsunuz? Açıkçası bunu bilmek parlamentonun, bütün milletvekillerinin ve aziz Türk milletinin hakkıdır." dedi.

Çömez, AB ile imzalanan Geri Kabul Anlaşması'ndan vazgeçilmesini istedi.

Yeni Yol Partisi Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda kabul edilen 2025 Yılı Türkiye Raporu'na ilişkin, "İktidarın her eleştiride başvurduğu gibi 'bizi kıskanıyorlar, Türkiye'nin yükselişinden rahatsızlar.' türünden hamasi söylemlerle geçiştirilebilecek bir rapor değildir." diye konuştu.

Raporun Türkiye'nin son 10 yılda nereden nereye geldiğinin açık bir özeti olduğunu söyleyen Torun, "Bir zamanlar Avrupa Birliği'yle tam üyelik müzakereleri yürüten, reformları konuşan Türkiye'den, bugün hukuk devleti, temel haklar ve demokrasi konusunda eleştirilerin odağında bulunan bir Türkiye'ye geldik. Ülkeyi uluslararası alanda zor duruma düşüren uygulamaları bırakın ve hukuka dönünün." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, AP'nin 2025 Yılı Türkiye Raporu'nda 66'ya yakın öneride bulunduğunu aktardı.

Rapordaki önerilerin temellendirildiğini de belirten Cupolo, "Size tutulan bu aynaya öncelikle öz eleştirel olarak bakmayı öğrenin ve kendinizi bilin. Ardından bu öz eleştiriyi gerçekten, doğru bir şekilde yapın ama önce raporu okuyun." şeklinde konuştu.

"Türkiye söz konusu olduğunda demokrasi ve hukuk devleti tartışmasına dönüştürülmesi çifte standart"

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, AP raporunda yer alan başlıkları sıralayarak, "AKP iktidarı bir süredir 'AB'nin Türkiye'ye yönelik güncel jeopolitik ihtiyacından ötürü ülkemizin her geçen yıl kötüye giden demokrasi ve insan hakları karnesini umursamayacağı' algısını medyada yayıyor ve 'Avrupa Birliği'nin Erdoğan'a saygı duyduğu, Türkiye'de yaşananları görmezden geldiği' algısını pompalıyordu lakin önümüzdeki rapor bunun böyle olmadığını gösteriyor." dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka, AP'nin siyasi saiklerle hazırlanmış raporlarının objektif değerlendirmeler olmaktan çıktığını, belirli siyasi çevrelerin ön yargı ve ideolojik tercihlerinin yansıdığı metinlere dönüştüğünü söyledi.

Türk yargısını hedef alan siyasi nitelikli değerlendirmeleri kabul etmediklerini vurgulayan Göka, şunları kaydetti:

"Yargı süreçlerinin değerlendirme yeri siyasi raporlar değil, bağımsız mahkemelerdir. Adalet Bakanı'mızın mesnetsiz ithamlarla hedef alınmasını reddediyoruz. Avrupa Komisyonu, yolsuzluğu, kamu güvenini sarstığını, adaleti ve temel hakları zayıflattığını ifade ediyor ancak o zaman da şu soru sorulacak: Bu kadar ağır sonuçlar doğuran iddiaların yargı tarafından incelenmesi neden rahatsızlık oluyor? Fransa'da siyasiler hakkında yürütülen soruşturmaları ya da Avrupa'nın herhangi bir yerine yönelik yargı süreçleri, hukuk devletinin doğal işleyişi olarak değerlendirilirken benzer süreçlerin Türkiye söz konusu olduğunda demokrasi ve hukuk devleti tartışmasına dönüştürülmesi çifte standarttır."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, daha sonra Emniyet Teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, İnsan Hakları, İYİ Parti, DEM Parti, Politika, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de Parti Önerileri Reddedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kastamonu’da yıldırım düşen spor salonu alev alıp yandı Kastamonu'da yıldırım düşen spor salonu alev alıp yandı
ABD, 14 maddelik mutabakat metnini yayımladı: İran’a 300 milyar dolar ödenecek ABD, 14 maddelik mutabakat metnini yayımladı: İran'a 300 milyar dolar ödenecek
Dünya Kupası’nda şok sonuç Demokratik Kongo Portekiz karşısında tarihe geçti Dünya Kupası'nda şok sonuç! Demokratik Kongo Portekiz karşısında tarihe geçti
6 yaşındaki çocuk gelin davasında baba Gümüşel tahliye edildi 6 yaşındaki çocuk gelin davasında baba Gümüşel tahliye edildi
AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Avrupa Parlamentosu’na sert tepki: Türkiye raporlardan icazet alacak bir ülke değildir AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Avrupa Parlamentosu’na sert tepki: Türkiye raporlardan icazet alacak bir ülke değildir
Polis memuru ailesine “Sizleri seviyorum“ notu bıraktıktan sonra hayatına son verdi Polis memuru ailesine "Sizleri seviyorum" notu bıraktıktan sonra hayatına son verdi

18:59
Aykut Kocaman’ın Aziz Yıldırım’dan istediği Türk oyuncu ortaya çıktı İpler burada kopmuş
Aykut Kocaman'ın Aziz Yıldırım'dan istediği Türk oyuncu ortaya çıktı! İpler burada kopmuş
18:28
İBB davasında 9 sanık için tahliye kararı
İBB davasında 9 sanık için tahliye kararı
17:33
Bu gece İstanbul’da Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile anlaşmaya vardı
Bu gece İstanbul'da! Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile anlaşmaya vardı
17:32
Rusya: Kiev’in saldırılarına karşı Ukrayna’daki askeri hedefleri vurmaya devam edeceğiz
Rusya: Kiev'in saldırılarına karşı Ukrayna'daki askeri hedefleri vurmaya devam edeceğiz
17:20
8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan...
8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan...
16:49
Mersin’de çöp kamyonunun hidrolik bölümüne sıkışan işçi kurtarıldı
Mersin'de çöp kamyonunun hidrolik bölümüne sıkışan işçi kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 19:34:42. #.0.5#
SON DAKİKA: TBMM'de Parti Önerileri Reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.