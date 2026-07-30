TBMM'de Parti Önerileri Reddedildi

TBMM Genel Kurulu'nda Yeni Parti, DEM Parti, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da, Yeni Yol Partisinin "tarımsal piyasalar", İYİ Partinin "bağımlılıkla mücadele", CHP'nin "özelleştirme süreçleri", DEM Parti'nin "maden ve enerji projeleri", Yeni Partinin "tarımsal politikalar" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Emniyet Genel Müdürlüğünün 2025 Türkiye Uyuşturucu Raporu'na göre kolluk birimlerinin 2024'te 309 bin 28 uyuşturucu olayına müdahale ettiğini belirtti.

Rapora göre, uyuşturucu olayı sayısının bir önceki yıla göre yüzde 22,7 arttığını anlatan Uz, "İşte tam da bu nedenle bu illetin yalnızca bir asayiş dosyası olmadığı görülmektedir. Bunun faturasını hastane, adliye, cezaevi, aile, ekonomi ve hülasa büyük Türk milleti çekmektedir çünkü uyuşturucuyla mücadelenin ölçüsü sokakta maddeye erişimin azalıp azalmadığına bakmakla başlar." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, Emniyet Genel Müdürlüğünün verilerine göre bu yılın ilk 6 ayında 24 bin 757 uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini, 23,9 ton uyuşturucu madde ile 71,9 milyon uyuşturucu hapın ele geçirildiğini söyledi.

Bu rakamların uyuşturucu pazarının Türkiye'de ulaştığı ürkütücü ölçeği de ortaya koyduğunu anlatan Esen, "Bu kadar büyük miktardaki uyuşturucu ülkeye nasıl giriyor, hangi güzergahlardan geçiyor? Yine, nasıl dağıtılıyor? Geliri hangi hesaplara, şirketlere ve mal varlıklarına aktarılıyor?" dedi.

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, uyuşturucunun siyaset üstü olduğunu belirtti.

Karaoba, "Tüm dünyada yaklaşık her yıl 500 bin insan bu işten ölüyor. Bizim ülkemizde de 427 insanımız ölmüş. Gelin, birlikte bir komisyon oluşturalım, bunu her boyutuyla araştıralım." dedi.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, uyuşturucunun bütün dünyanın sorunu olduğunu vurgulayarak, "Her yerde var, yalnızca Türkiye'de yok, Norveç'te de var, İsveç'te de var, orada da var, burada da var ama bu kadar görünür değil, bu kadar ortalıkta değil, bu kadar sokakların başında değil. Yeraltındalar, görünmekten imtina ederler ama burada öyle cesurlar ki her yerdeler." değerlendirmesini yaptı.

Yeni Parti Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, uyuşturucunun Türkiye'den temizlenmesi gerektiğini anlattı.

Toplumun bütün kesimlerinde bu konuda farkındalığın oluşmasını isteyen Akbulut, "Belediyeler yine keza burada görev almak durumundalardır. Yine devletin birçok kurumu, üniversiteler bu konuda görev almak durumundalardır." dedi.

Trafik denetimlerinde alkolün yanında uyuşturucu testi yapılmasını da isteyen Akbulut, "Gelin, uyuşturucuyla mücadeleyi adam gibi yapalım, bu ülkenin gençlerine tertemiz bir gelecek bırakalım." ifadesini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ümmügülşen Öztürk, uyuşturucuyla mücadeleyi yalnızca güvenlik boyutuyla değil önleme, eğitim, tedavi, rehabilitasyon ve topluma yeniden kazandırma boyutlarıyla birlikte yürüttüklerini anlattı.

1 Ocak-18 Haziran arasında uyuşturucu imal ve ticareti suçuna ilişkin 24 bin operasyon yapıldığını bildiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu operasyonlarda 41 bin kişi gözaltına alınmış, 21 bin kişi tutuklanmıştır. Yine aynı dönemde 23 ton uyuşturucu madde, 71 milyon sentetik hap, 816 bin kök kenevir ele geçirilmiştir. Değerli milletvekilleri, bu zehirden beslenen organize suç örgütlerinin belini kırıyor, suç gelirlerine ve mal varlıklarına el koyuyoruz. Sosyal medya ve kapalı iletişim ağları üzerinden gençlerimize ulaşmaya çalışan dijital zehir şebekelerine karşı da mücadelemiz kararlılıkla sürmektedir."

Bakanlıkların uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin bilgi veren Öztürk, "Uyuşturucu ticaretini yöneten baronlardan sokak satıcılarına, dijital suç ağlarından yasa dışı bahis ve kara para düzenine kadar bu kirli yapının bütün unsurlarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Milletimizin geleceğine uzanan hiçbir kirli ele geçit vermeyeceğiz." dedi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda Yeni Parti, DEM Parti, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin grup önerileri kabul edilmedi.

Öte yandan, Genel Kurul'da CHP Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi Nurten Yontar'ın istifasıyla boşalan Katip Üyeliğe Yeni Parti Antalya Milletvekili Aliye Coşar seçildi.

Daha sonra, Genel Kurul'da öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemeleri içeren Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.