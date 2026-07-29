TBMM'de Projeler ve Üretim Tartışıldı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Simav Dağardı Göleti Projesi'nin bölge için önemini anlattı.

Bölgede atıl kalmış projeler değil, insana dokunan, üretime katkı sunan ve toprağa can veren yatırımlar görmek istediklerini belirten Erbaş, "Dağardı Göleti gibi bölgenin kaderini değiştirecek bir yatırımın küçük ödeneklerle yıllara yayılması artık vatandaşımızın beklentisini karşılamamaktadır. Bu projenin parça parça aktarılan kaynaklarla değil yeterli ödeneğin tek seferde planlanması ve güçlü bir yatırım programıyla süratle bitirilmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, ülkenin geleceği için üretimin önemine dikkati çekerek, hükümetin sanayiciyi desteklemek yerine "faize boğduğunu" ileri sürdü.

Sanayi sektörünün "alarm zili çaldığını" savunan Ateş, "Türkiye'nin ihracatı için yüksek faize değil, yüksek katma değerli ürünlere ihtiyacı var. İhtiyacımız sıcak para değil, yatırımdadır. İhtiyacımız günü kurtaran politikalarda değil, üretimi ve istihdamı büyüten bir kalkınma programındadır. Güçlü ekonomi faizle değil, üretimle kurulur." diye konuştu.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, geçen hafta sonunda Cide'de şiddetli yağışın ardından su baskınlarının yaşandığını anımsattı.

Afet öncesinde meteoroloji verileri doğrultusunda alınan önlemler sayesinde hasar seviyesinin düşürüldüğünü belirten Ekmekci, afetin ortaya çıkardığı hasarın giderilmesi için devreye giren tüm kurumlara teşekkür etti.

Ekmekci, "Cide'mizi afet öncesindeki haline döndürmek için devletimizin desteğinin süreceğinden şüphe duymuyoruz." dedi.