TBMM'de Sorunlar ve Festivaller Gündemde - Son Dakika
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TBMM'de Sorunlar ve Festivaller Gündemde

30.06.2026 16:05
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TBMM Genel Kurulu'nda işsizlik ve kültürel etkinlikler ele alındı, Madımak katliamı hatırlatıldı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Bingöl, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, Batman'da "işsizlik, sağlık, ulaşım, intihar ve uyuşturucu" sorunları olduğunu öne sürdü.

Batman'da bir bakım merkezinde cinsel istismar, şiddet, şüpheli ölüm gibi bazı olaylar yaşandığını iddia eden Tiryaki, bakım merkeziyle ilgili iddiaların üzerine gidilmesini istedi.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 11-19 Temmuz'da Van Kültür Yolu Festivali'nin düzenleneceğini anımsatarak, festivalin Van'ın ihtişamını ve insanının "kadirşinas yüreğini" dünyaya tanıtacağını söyledi.

Festival kapsamında dünyaca ünlü ressamların eserlerinin sergileneceğini, gastronomi kültürünün sunulacağını, geleneksel el sanatlarının tanıtılacağını aktaran Türkmenoğlu, "Kültürün ve sanatın silinmez izlerini kentimizin her sokağına ve Van Gölü'müzün kıyılarına nakşedecek bu organizasyon aynı zamanda Van şehrimizin esnafına, ekonomisine can suyu olacak. Aynı zamanda şehrimizin turizm vizyonunu inşallah zirveye taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkmenoğlu, herkesi Van'da düzenlenecek Kültür Yolu Festivali'ne davet etti.

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Pir Sultan Abdal Şenlikleri için Sivas'ta bulunan yazar ve sanatçıların kaldığı Madımak Oteli'nde, 1993'te 37 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan olaylara değindi.

O gün ateşe verilenin yalnızca bir bina olmadığını, bin yıllık kardeşliğin ve insanlığın "ateşe verildiğini" söyleyen Ersever, "Madımak katliamı kadar yargı süreci de vicdanlarda derin yaralar bıraktı. Böylesine ağır bir insanlık suçunda zaman aşımı kararı vermek hangi vicdana, hangi hukuka sığar? Failler korundu, kollandı, katillerden kimi cezasız bırakıldı, kimi affedildi, kimi elini, kolunu sallayarak yıllarca aramızda dolaştı. Bu katliamı hep hatırlayacağız çünkü unutturulan her katliam bir yenisine davetiye çıkarır." değerlendirmelerinde bulundu.

Ersever, Alevilere karşı adaletsizlik yapıldığını savundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM'de Sorunlar ve Festivaller Gündemde - Son Dakika

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