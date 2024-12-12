TBMM'de Suriye Dostluk Grubu Kurulacak

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis bünyesinde Suriye Dostluk Grubu kurulması için teklifte bulunacaklarını açıkladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamboçya Senato Başkanı Hun Sen ile TBMM Tören Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş, Asya'nın yeni bir merkez olarak ortaya çıkacağını söyleyerek, "Asya ülkeleri ile hem ikili hem de çok uluslu APA gibi oluşumlar içerisinde ilişkilerimizi arttırmak istiyoruz. Mesafelerimiz çok uzak olsa da sonraki süreçte ilişkilerimizi daha yakın hale getirmeye, hükümetler arası ilişkilere paralel olarak parlamenter diplomasi adına parlamentolar arası güçlü bir ilişkiyi sürdürmeye niyetliyiz" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Suriye ile ilgili olarak TBMM'nin üzerine düşen görevi yerine getireceğinin altını çizerek, "Suriye'deki gelişmeleri yakinen takip etmek üzere TBMM de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecektir. Bir başlangıç fikri olsun diye ilk kez burada ifade ediyorum. Evet, şu anda Suriye'de muhatabımız olan bir parlamento yok. En kısa zamanda seçilmiş bir parlamentonun oluşmasını temenni ederiz. Suriye'deki gelişmeleri takip etmek için en kısa süre içerisinde TBMM'deki siyasi partilerin grup yönetimiyle de konuşarak TBMM bünyesinde Suriye Dostluk Grubu kurmayı teklif edeceğiz. Bu çerçevede arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyorlar. Eğer Meclis'teki siyasi parti grupları da bu konuda ortak bir kanaat belirtirlerse en kısa süre içerisinde bir Başkanlık Tezkeresi olarak bunu TBMM Genel Kurulu'na getirerek, Suriye'deki gelişmeleri şimdiden taklip edecek bir dostluk grubunu her partinin katılımıyla oluşturmayı teklif edeceğiz" dedi.

Kamboçya Senato Başkanı Sen ise, her iki ülke arasında ticaret hacmini arttırmayı hedeflediklerini belirterek, bugün 200 milyon dolarlık ticaret hacmi olduğunu, ticari ilişkilerin ivme kazanacağını ifade etti. - ANKARA