TBMM\'de Terörsüz Türkiye Görüşmesi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti.

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yapılan paylaşımda, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, Buldan ve Sancar'ı makamında kabul ettiği bildirildi.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"DEM Parti İmralı heyetinin yaptığı çalışmalar, siyasi partilerle gerçekleştirilen temaslar ile 'Terörsüz Türkiye' sürecinde gelinen aşama ele alındı. Görüşmede ayrıca TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunda belirtilen düzenlemeler ile 'Terörsüz Türkiye' sürecinin başarıyla tamamlanmasına ilişkin konular değerlendirildi. Şimdiye kadar süreç kapsamında önemli ilerlemeler ve başarılar kaydedildiği, siyaset kurumunun üstlendiği sorumluluklar doğrultusunda kayda değer önemli sonuçlar elde edildiğinin vurgulandığı görüşmede, bundan sonraki aşamada 'Terörsüz Türkiye' sürecinin başarıyla tamamlanabilmesi noktasında parlamentoda gerekli çalışmaların yapılarak düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önemi ifade edildi."