TBMM'de Terörsüz Türkiye Komisyonu Kuruluyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında Meclis'te kurulacak komisyon için partilere yazı gönderdi. Partilerden, 31 Temmuz saat 17.00'ye kadar komisyon için isim vermeleri istendi.

'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında Meclis'te kurulacak komisyonun üye dağılımı belli oldu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi parti gruplarına gönderdiği yazıya göre, komisyon 51 kişiden oluşacak. Komisyonda AK Parti'de 21, CHP'de 10, DEM Parti ve MHP'de 4'er, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nde ise 3'er milletvekili ile temsil edilecek. Ayrıca, TBMM'de grubu bulunmayan HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, TİP, EMEP, DSP ve DP de komisyonda 1'er milletvekili bulunduracak. Kurtulmuş, komisyon için siyasi parti gruplarından 31 Temmuz Perşembe saat 17.00'ye kadar isim bildirmelerini istedi.