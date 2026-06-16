TBMM'de Yerel Sorunlar Ele Alındı - Son Dakika
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TBMM'de Yerel Sorunlar Ele Alındı

16.06.2026 16:10
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Milletvekilleri, Bitlis ve Adana'nın ekonomik sorunlarını gündeme getirdi, Amasya Tamimi vurgulandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı.

Buldan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

DEM Parti Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp, Bitlis'in ekonomik gösterge, sosyal gelişmişlik ve kültürel üretimde diğer kentlerin "gerisinde bırakıldığını" ileri sürdü.

Şehrin köy yolları ve altyapısında yaşanan sorunların çözülmediğini iddia eden Gökalp, "Bir zamanlar kervan yollarının kavşağı olan Bitlis bugün göç yollarının durağına dönmüş durumdadır." diye konuştu.

AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Amasya Tamimi'nin "millet iradesine dayanan yeni bir devlet anlayışının ilk açık ifadesi" olduğuna işaret etti.

Amasya Tamimi'nin tarihi önemini yalnızca askeri ve siyasi yönden değerlendirmenin eksik olacağını belirten İpek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu belge aynı zamanda milletimizin özgüvenini yeniden kazandığı bir dönüm noktasıdır. Kahraman Türk milleti Balıkesir, Erzurum, Gaziantep, Kahramanmaraş gibi Anadolu'nun birçok bölgesinde düşmana karşı mücadeleye başlamış, Amasya Tamimi bu mücadeleleri ortak bir hedef etrafında birleştirmiş, Türk milletine 'kurtuluş mümkündür' mesajı vermiştir. Bu nedenle Amasya Tamimi, Milli Mücadele ruhunu oluşturan temel metinlerden biridir."

İpek, TBMM'nin, köklerini Amasya'da ortaya konulan milli egemenlik düşüncesinden aldığına dikkati çekerek, Amasya Tamimi'nin bıraktığı en önemli miraslardan birinin birlik ve beraberlik anlayışı olduğunu vurguladı. Haluk İpek, "Tarih bize göstermiştir ki millet olarak birlik olduğumuzda aşamayacağımız engel yoktur. Bu aziz millet birlik ve dayanışma ruhunu 15 Temmuz'da darbeyi önleyerek bir kez daha göstermiştir." dedi.

TBMM Katip Üyesi ve CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana'nın ilçelerinde kamu yatırımlarının eksik olduğunu savundu.

Çukurova'da eğitim ve sağlık yatırımlarının yetersiz kaldığını öne süren Şevkin, Kozan'da sulama projelerinin geciktiğini ve selin, üretimi felç ettiğini söyledi. Şevkin, "Hava kirliliğinin en yüksek olduğu illerden biri Adana. Tarım ve hayvancılıkta, bazı ilçelerimizde ormancılıkla geçinen insanlar mazota, gübreye, sulamaya ulaşamıyorlar. Hızlı tren projesi hala tamamlanamadı, tarihi sürekli uzatılıyor." ifadesini kullandı.

İktidarı eleştiren Şevkin, Adana'nın ihmal edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan Nijerya Temsilciler Meclisi Anlaşmalar ve Protokoller Komitesi Başkanı Rabiu Yusuf ve beraberindeki heyet, Genel Kurul çalışmalarını bir süre izledi.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Bitlis, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de Yerel Sorunlar Ele Alındı - Son Dakika

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