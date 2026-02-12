TBMM'deki Arbede Kabul Edilemez

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, TBMM'de dün bakanların yemin töreninde yaşanan arbedeye ilişkin, "TBMM'de meydana gelenler gerçekten kabul edilebilir bir durum değildir. Bir devlet kurmuş olan Gazi Meclisimizin her bakımdan hükmü şahsiyetinin korunması, bu yüce Meclis'in bu tip olaylara sahne olmaması en büyük temennimizdir." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son günlerde İsrail'in Gazze'de yüksek teknoloji ürünü gizli kuantum ışınlarıyla çalışan, aşırı sıcaklığı yüksek basınçla birleştiren "Solomon'un Buharlaştırıcısı" termal ve termobarik silahları kullandığına dair medyada haberler çıktığını anımsattı.

İsrail'in uluslararası hukuka göre suç sayılan bu ve benzeri silahların kullanılması karşısında hesap verilebilirlik dışında tutulmasının son derece düşündürücü olduğunu belirten Bekin, İsrail'e her türlü silahı sağlayarak Gazze'deki katliamlara ortak olan ABD yönetimi, Pentagon ve Senato'nun da en az Netanyahu kadar suçlara ortak olduğunu söyledi.

TBMM'de dün bakanların yemin töreninde yaşanan arbedeye ilişkin de konuşan Bekin, şunları dile getirdi:

"TBMM'de meydana gelenler gerçekten kabul edilebilir bir durum değildir. Bir devlet kurmuş olan Gazi Meclisimizin her bakımdan hükmü şahsiyetinin korunması, bu yüce Meclis'in bu tip olaylara sahne olmaması en büyük temennimizdir. Gördüğümüz kadarıyla özellikle iktidar partisinin son dönemlerde yapmış olduğu kutuplaştırıcı politikalar ve yürütmenin yargı üzerindeki hükümranlığının daha da derinleşme yoluna gitmesi buradaki faturanın TBMM'de ortaya çıkmasına neden oldu."

Bazı milletvekillerinin sürekli olarak TBMM saygınlığıyla örtüşmeyen hareketler içerisine girerek saldırgan tutum içerisinde bulunmaları kabul edilebilir bir durum değildir. Hiç kimsenin, kimden gelirse gelsin bu yüce Meclisimizin saygınlığını ortadan kaldıracak adımın içerisinde olmaması gerekir. Dünkü vahim manzara, babası yaşındaki bir vekile yumruk sallayan ve bununla bir yerlere mesaj vermeye çalışan bu tip vekillerin burada görev almasının utanç verici olduğunu ifade etmek istiyoruz. Burası gladyatörler arenası değildir, burası Türkiye Cumhuriyetimizin yasama organının ortaya çıktığı müstesna bir yerdir."