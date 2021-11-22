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TBMM'deki kavgadan yeni görüntü! CHP'li Engin Özkoç, Bakan Soylu'ya bağırdı: Öyle kaçamayacaksın - Son Dakika

TBMM'deki kavgadan yeni görüntü! CHP'li Engin Özkoç, Bakan Soylu'ya bağırdı: Öyle kaçamayacaksın

22.11.2021 17:42

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile tartıştığı anlardan yeni görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP'li Engin Özkoç'un Bakan Soylu'ya "Öyle kaçamayacaksın" sözlerini söylediği duyuluyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesi görüşmelerinde açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu terörle mücadeleye ilişkin bilgi verirken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un gülmesine tepki gösterdi.

"BİZ ŞEHİT VERİYORUZ, SEN GEVREK GEVREK GÜLÜYORSUN"

Bakan Soylu, "Ben gülmüyorum, ben terörle mücadeleyi anlatıyorum. Terörle mücadele yapmamız hoşuna gitmiyor, PKK'nın geldiği nokta hoşuna gitmiyor değil mi? Orada biz şehit veriyoruz, sen gevrek gevrek gülüyorsun" dedi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Büyük yankı uyandıran tartışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. CHP'li Özkoç'un sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Bakan Soylu'ya "Öyle kaçamayacaksın" dediği duyuluyor.

TBMM'deki kavgadan yeni görüntü! CHP'li Engin Özkoç, Bakan Soylu'ya bağırdı: Öyle kaçamayacaksın

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Cumhuriyet Halk Partisi, Süleyman Soylu, Engin Özkoç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'deki kavgadan yeni görüntü! CHP'li Engin Özkoç, Bakan Soylu'ya bağırdı: Öyle kaçamayacaksın - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM'deki kavgadan yeni görüntü! CHP'li Engin Özkoç, Bakan Soylu'ya bağırdı: Öyle kaçamayacaksın - Son Dakika
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