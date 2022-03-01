TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman: "Rusya'nın saldırısı kesinlikle kabul edilemez" - Son Dakika

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının kesinlikle kabul edilemez bir durum olduğunu söyledi.

Yayman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa değinerek bazılarının "üçüncü dünya savaşı" olarak nitelendirdiği büyük bir olayla karşı karşıya olunduğuna dikkati çekti.

Hüseyin Yayman, "Rusya'nın saldırısı kesinlikle kabul edilemez bir durumdur. İki dost ülkenin savaş hali asla kabul etmeyeceğimiz bir durumdur. İki ülkenin diplomasiye ağırlık vermesi gerekir. Biz iki ülke arasında fark gözetmeksizin aramızdaki dostluğun devam etmesini istiyoruz. Hem AB hem de NATO'yu düşünmeye davet ediyorum. Ukrayna'ya, AB ve NATO'ya üyeliği konusunda umut verilerek yarı yolda bırakılması çok düşündürücüdür." ifadesini kullandı.

Yayman, İkinci Dünya Savaşı'na benzer bir sürecin yaşandığını, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne herkesin saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Altı siyasi partinin, güçlendirilmiş parlamenter sistem talebine ilişkin imzaladıkları ortak bildiriye değinen Yayman, Türkiye'ye başkanlık sisteminin bir günde gelmediğini, rahmetli Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan ve Süleyman Demirel gibi merkez sağın tüm liderlerinin de başkanlık sistemini istediğini belirtti.

Milletin bu tür hayallere prim vermediğini dile getiren Yayman, Millet İttifakı'nın tutumunu Kayseri'ye deniz getirmeye benzetti.

Sosyal medya ile ilgili kanun teklifi çalışmalarının devam ettiğini aktaran Yayman, düzenlemeyle ilgili bazı medya organlarında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, AK Parti'nin yasaklarla mücadele eden bir parti olduğunu, yasakları savunmasının mümkün olmadığını kaydetti.

Sosyal medyanın, uyuşturucu satışının yapıldığı ve nefret suçlarının işlendiği bir yer haline geldiğine işaret eden Yayman, "Sosyal medya, bir ifade özgürlüğü alanı olarak çıktı, ancak daha sonra demokrasiyi ve özgürlükleri rehin alan bir işleve dönüştü. Bu sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada tartışılıyor. Bu konu küresel bir sorun. Gittiğim her yerde yalan haberlerden şikayet eden vatandaşlarla karşılaşıyorum. Biz, vatandaşın bu isyan ve taleplerine kayıtsız kalamayız." diye konuştu.