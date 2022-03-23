TBMM Dilekçe ile İnsan Haklarını İnceleme Karma Alt Komisyonu toplandı - Son Dakika
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TBMM Dilekçe ile İnsan Haklarını İnceleme Karma Alt Komisyonu toplandı

23.03.2022 17:10
TBMM Dilekçe ile İnsan Haklarını İnceleme Karma Alt Komisyonu toplandı

Kamu Denetçisi Yahya Akman, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) tarafsız olduğuna işaret ederek, "Biz hiçbir kurumun muhalifi, karşısı, savcısı, hakimi, karşı tarafı değiliz. Tamamen tarafsız bir şekilde burada olmamız gerekiyor.

Kamu Denetçisi Yahya Akman, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) tarafsız olduğuna işaret ederek, "Biz hiçbir kurumun muhalifi, karşısı, savcısı, hakimi, karşı tarafı değiliz. Tamamen tarafsız bir şekilde burada olmamız gerekiyor. İdarenin hasmı değil, çözüm ortağıyız." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Dilekçe Komisyonu ile TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Alt Komisyon, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer başkanlığında toplandı.

Tamer, yasama organı Meclisin kabul ettiği kanunların yürütme organları tarafından uygulandığını, kanunların uygulanması sırasında vatandaşlarda memnuniyetsizliğe yol açan durumların ise şikayetlere neden olduğunu dile getirdi.

Tamer, KDK'nin kanun değişikliği gerekmeyen konularda, yargının uzun ve meşakkatli süreçlerini beklemeden idare ile vatandaş arasında bağımsız ve tarafsız bir merci olarak idarenin olumsuz karşılık verdiği talepler konusunda kararlarıyla yol gösterici olmak üzere 2012'de kurulduğunu kaydetti.

KDK'nin bir taraftan kanunlardaki değişim hızını düşürmeye hizmet ederken diğer taraftan vatandaş şikayetlerinin hızlı şekilde çözümüne yol aradığını belirten Tamer, "Kurumun tavsiye kararlarının tümüne önemli ölçüde uyum sergileyen kurumlarımızı takdir ediyoruz." diye konuştu.

Tamer, tavsiye kararlarını uygulayan ve kararları uygulanabilir görmeyen kurumların temsilcilerin de dinleneceğini ifade ederek, "Amacımız, kararlara olumsuz yaklaşan idarelerin, KDK ile etkin işbirliği yapmalarını temin etmek ve tavsiye kararlarına uymama gerekçelerini değerlendirerek çözüm önerileri geliştirmektir. Olumlu sonuçlara vesile olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

"İdarenin hasmı değil çözüm ortağıyız"

Kamu Denetçisi Yahya Akman, KDK'nin TBMM'nin manevi şahsiyetinin gölgesinde, parlamenter denetimin parçası olarak, parlamentonun seçtiği, izin verdiği, Anayasa'da yer alan bir kurum olarak, insanların mahkemelere gitmeden, daha sempatik, daha kestirme bir yoldan haklarına kavuşması için icat edilmiş güzel bir yol olduğunu kaydetti.

TBMM'nin ve milletvekillerinin de 10 yılı aşkın süredir bu işe sahip çıktığını vurgulayan Akman, muhalefet iktidar ayrımı yapılmaksızın ciddi katkılar olduğunu söyledi.

Akman, "Biz hiçbir kurumun muhalifi, karşısı, savcısı, hakimi, karşı tarafı değiliz. Tamamen tarafsız bir şekilde burada olmamız gerekiyor. İdarenin hasmı değil, çözüm ortağıyız" ifadelerini kullandı.

Komisyon, KDK'nin verdiği tavsiye kararlarına uyum oranı yüksek ve uyum oranı düşük kurumların temsilcilerini dinledi.

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Kaynak: AA

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