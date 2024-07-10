TBMM Dilekçe Komisyonu, Akran Zorbalığı Araştırması Alt Komisyonu Başkanlığına Yıldız Konal Süslü Seçildi - Son Dakika
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Politika

TBMM Dilekçe Komisyonu, Akran Zorbalığı Araştırması Alt Komisyonu Başkanlığına Yıldız Konal Süslü Seçildi

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan İlköğretim ile Ortaöğretim Kurumlarında Akran Zorbalığının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu Başkanlığına, AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü seçildi. Süslü, akran zorbalığının çocukların karşı karşıya kaldığı önemli bir sorun olduğunu belirterek, alt komisyonun çalışmalarıyla çocukların daha sağlıklı bir eğitim hayatı geçirmelerine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. Komisyon, kamu kurumlarından sunumlar alacak, meslek kuruluşlarından yazılı rapor isteyecek ve yerinde incelemeler yapabilecektir.

10.07.2024 15:13
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TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan İlköğretim ile Ortaöğretim Kurumlarında Akran Zorbalığının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu Başkanlığına, AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü seçildi.

Süslü, seçimin ardından yaptığı açıklamada, akran zorbalığının ilk ve ortaöğretimde çocukların karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan biri olduğunu belirtti.

Çalışmalarında, akran zorbalığının çocukların fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimleri üzerinde etkilerini araştıracaklarını söyleyen Süslü, "Alt komisyonumuzun ortaya koyacağı kapsamlı raporun, ebeveyn ve eğitimcilerde bilinç oluşturacağını, çocuklarımızın her anlamda daha sağlıklı bir eğitim hayatı geçirmelerine katkı sağlayacağını düşünüyorum." dedi.

Süslü, komisyonun çalışmaları kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarından sunumlar alacaklarını; meslek kuruluşları, dernekler ve üniversitelerden ilk önce yazılı rapor isteneceğini, gerekmesi halinde de temsilci çağıracaklarını söyledi. Süslü, komisyonun yerinde incelemeler yapabileceğini de aktardı.

Komisyonda, AK Parti İstanbul Milletvekili Behiye Eker, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ve DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan görev yapacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Dilekçe Komisyonu, Akran Zorbalığı Araştırması Alt Komisyonu Başkanlığına Yıldız Konal Süslü Seçildi - Son Dakika

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