TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay Azerbaycan'da Türk Şehitliği ve Haydar Aliyev'in anıt mezarını ziyaret etti

Politika

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Komisyonları Başkanları 1. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Azerbaycan'da Türk Şehitliği, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in anıt mezarı ve Bakü Şehitler Hiyabanı'nı ziyaret etti.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet, Azerbaycan'da temaslarına başladı. Oktay, beraberindeki heyetle birlikte Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Komisyonları Başkanları 1. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği başkent Bakü'de Haydar Aliyev'in kabrini ve Bakü Şehitlik Hıyabanı'nı ziyaret ederek, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Bakü Türk Şehitliği'ni de ziyaret eden Fuat Oktay, anıt mezarlara karanfil bırakarak dua etti. Oktay, ziyaretin ardından TDT Dışişleri Komisyonları Başkanları 1. Toplantısı'na katılmak üzere şehitlikten ayrıldı. - BAKÜ