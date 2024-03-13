TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Küba Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruiz ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Küba Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruiz ile görüştü

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Küba Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruiz ile görüştü

Fuat Oktay, görüşmede, Ruiz ve beraberindeki heyeti TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Oktay, Küba'nın depremlerin ardından Türkiye'ye sağlık ekibi göndermesinden dolayı teşekkür etti. Görüşmelerinin Türkiye ve Küba ilişkilerine katkı sağlayacağını söyledi.

13.03.2024 19:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Küba Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruiz ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Oktay, görüşmede, Ruiz ve beraberindeki heyeti TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fuat Oktay, Küba'nın 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük bir dayanışma örneği sergileyerek Türkiye'ye sağlık ekibi göndermesinden dolayı teşekkür etti.

Parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra ekonomiden turizme, sanayiden sağlığa kadar bir çok alanda Küba ve Türkiye arasında ilişkileri gözden geçirme ve değerlendirme fırsatı bulacaklarını ifade eden Oktay, görüşmelerinin Türkiye ve Küba ilişkilerine katkı sağlayacağını söyledi.

Görüşme daha sonra basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA

TBMM Dışişleri Komisyonu, Başbakan Yardımcısı, Fuat Oktay, Türkiye, Küba, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Küba Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruiz ile görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum: İstanbul Avrupa şampiyonalarına hazırlanan bir şehir olacak
    19:30 AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum: İstanbul Avrupa şampiyonalarına hazırlanan bir şehir olacak

    AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'un Avrupa şampiyonalarına hazırlanan bir şehir olacağını belirterek, tesisleşme çalışmalarının artırılacağını ve mahalle bahçelerinde çocukların spor yapacağını söyledi. Kurum, ayrıca İstanbul'un olimpik bir şehir olması için 2036 hedefini belirlediklerini ifade etti.

  • Ümit Özdağ, Zafer Partisi'nin Ödemiş ilçe başkanlığının açılışını gerçekleştirdi
    19:07 Ümit Özdağ, Zafer Partisi'nin Ödemiş ilçe başkanlığının açılışını gerçekleştirdi

    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'in Ödemiş ilçesinde, partisinin ilçe başkanlığının açılışını gerçekleştirdi. Özdağ, Türkiye'nin sorunlarını çözmek için yola çıktıklarını belirterek, partililere teşekkür etti ve Türk insanının hakkını savunmalarından dolayı duyulan şükranı dile getirdi.

  • Bakan Özhaseki:
    19:04 Bakan Özhaseki: "Şu anda bile hareketli 500'e yakın fay hattı var"

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğunu belirterek, "Şu anda bile hareketli 500'e yakın fay hattı var. Nerede, ne zaman, hangisinin kırılacağını bilme ihtimalimiz yok" dedi.

  • İsrail Savunma Bakanı Gazze'ye saldırı hazırlığında
    19:03 İsrail Savunma Bakanı Gazze'ye saldırı hazırlığında

    İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'nde kara işgaline katılan birlikleri ziyaret ederek saldırı hazırlığı yaptıklarını ima etti. Gallant, insani yardımların Hamas'a değil sivillere ulaşmasının sağlanacağını savundu. Gazze Şeridi'nde yaşanan insani kriz uluslararası çevrelerin endişesini artırıyor.

  • Osmanlı Ocakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi halinde belediye başkan adaylarına destek verecek
    18:56 Osmanlı Ocakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi halinde belediye başkan adaylarına destek verecek

    Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Mart Yerel Seçimleri ile ilgili bir istek ve talebi olması durumunda ilgili belediye başkan adaylarına destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Canpolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli ve milli bir pozisyon alabilme imkanını İmamoğlu'ndan almak adına birleşmeleri çağrısında bulundu.

  • Bakan Özhaseki Karabük'te
    18:56 Bakan Özhaseki Karabük'te

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Karabük'e ziyaret gerçekleştirdi. Karabük Valiliği, Millet Bahçesi Proje alanı ve esnaf ziyaretleri yapıldı.

  • Elazığ'da Yakalanan Dilencilerin Üzerinden 6 Bin 272 Lira Çıktı
    18:55 Elazığ'da Yakalanan Dilencilerin Üzerinden 6 Bin 272 Lira Çıktı

    Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde yakalanan 8 dilencinin üzerinden toplam 6 bin 272 lira çıktı. Dilencilere para cezası uygulandı ve vatandaşlardan gerçek ihtiyaç sahiplerine yardım yapmaları istendi.


19:44 Kahvesine uyuşturucu hap attıkları kadına cinsel saldırıda bulunan sanıklara iyi hal indirimi Kahvesine uyuşturucu hap attıkları kadına cinsel saldırıda bulunan sanıklara iyi hal indirimi
17:11 Yerel seçimlere sayılı günler kala 5 ilde anket yapıldı Sonuçlar hayli enteresan Yerel seçimlere sayılı günler kala 5 ilde anket yapıldı! Sonuçlar hayli enteresan
17:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ekibi Şırnak’ta trafik kazası geçirdi: 1 polis memuru şehit oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibi Şırnak'ta trafik kazası geçirdi: 1 polis memuru şehit oldu
16:43 Ali Koç’tan konuşulacak çıkış: Bir gün İçişleri Bakanımız onlara da operasyon yapacak Ali Koç'tan konuşulacak çıkış: Bir gün İçişleri Bakanımız onlara da operasyon yapacak
14:27 Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
18:31 Fenerbahçe maçında oynayacak mı Abdullah Avcı’dan Uğurcan Çakır sözleri Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Abdullah Avcı'dan Uğurcan Çakır sözleri
18:04 Putin, askeri üniforma giyen kadına kameralar önünde iltifat etti Putin, askeri üniforma giyen kadına kameralar önünde iltifat etti
17:10 Ali Koç’tan Okan Buruk’a yaylım ateşi: Sormak lazım en yakın hakem arkadaşı kim Ali Koç'tan Okan Buruk'a yaylım ateşi: Sormak lazım en yakın hakem arkadaşı kim?
16:37 Edirne’de TIR’da yakalanan kaçak göçmenlerin alüminyum folyo kaplı kıyafetleri Edirne'de TIR'da yakalanan kaçak göçmenlerin alüminyum folyo kaplı kıyafetleri
16:14 Bu sözler çok su kaldırır Ali Koç, canlı yayında FETÖ’den örnek verip Galatasaray’ı fena bombaladı Bu sözler çok su kaldırır! Ali Koç, canlı yayında FETÖ'den örnek verip Galatasaray'ı fena bombaladı
15:49 Bakan Tunç’tan kedi Eros’u öldüren İbrahim Keloğlu için verilen tahliye kararına ilk yorum Bakan Tunç'tan kedi Eros'u öldüren İbrahim Keloğlu için verilen tahliye kararına ilk yorum
15:41 Kedi Eros’un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti Kedi Eros'un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti
15:17 Demirtaş’ı isyan ettiren “üst arama“ uygulaması Bundan böyle görüşlere çıkmayacak Demirtaş'ı isyan ettiren "üst arama" uygulaması! Bundan böyle görüşlere çıkmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2024 19:51:41. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Küba Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruiz ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement