TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Küba Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruiz ile görüştü

Politika

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Küba Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruiz ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Oktay, görüşmede, Ruiz ve beraberindeki heyeti TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fuat Oktay, Küba'nın 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük bir dayanışma örneği sergileyerek Türkiye'ye sağlık ekibi göndermesinden dolayı teşekkür etti.

Parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra ekonomiden turizme, sanayiden sağlığa kadar bir çok alanda Küba ve Türkiye arasında ilişkileri gözden geçirme ve değerlendirme fırsatı bulacaklarını ifade eden Oktay, görüşmelerinin Türkiye ve Küba ilişkilerine katkı sağlayacağını söyledi.

Görüşme daha sonra basına kapalı devam etti.