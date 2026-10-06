TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Ürdün Senatosu heyetiyle görüştü - Son Dakika
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Ürdün Senatosu heyetiyle görüştü

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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Ürdün Senatosu Ürdün-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Yasin El Husban ve beraberindeki heyetle görüştü.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Ürdün Senatosu Ürdün- Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Yasin El Husban ve beraberindeki heyetle görüştü.

Oktay, TBMM'de gerçekleşen ve Dışişleri Komisyonu üyesi milletvekillerinin de yer aldığı görüşmede, iki ülke ticaret hacminin 2 milyar doları aştığını, hedeflerinin 3 milyar dolar olduğunu, en kısa sürede de 5 milyar doları aşmayı istediklerini söyledi.

Serbest Ticaret Anlaşmasının yeniden yürürlüğe konulmasının, askeri savunma sanayisi işbirliğinin arttırılmasının ve turizm alanındaki işbirliğinin gerçekleştirilmesinin önemini vurgulayan Oktay, Amman uçuşlarının yeniden başlatılmasının iki ülke arasındaki turizm potansiyelinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.

Fuat Oktay, enerji alanında ise Ürdün ile enerji arz güvenliğini güçlendirecek, başta yenilenebilir enerji alanında olmak üzere, somut projeler geliştirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, bugünkü görüşmede başta ekonomik, ticari, kültürel ve bağlantılılık alanlarındaki ilişkileri ve iki ülke arasındaki ilişkileri birçok boyutuyla ele alacaklarını dile getirdi.

Ürdün'ün, Suriye'nin ve Filistin'in hamisi olarak çok kıymetli olduğunu kaydeden Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filistin'deki gelişmelere baktığımızda sadece Gazze'deki soykırım değil, ne yazık ki Batı Şeria'da da yine sözde yerleşimci diye ifade edilen bir işgal politikası ile insanların yerlerinden edilerek, vatanlara da neredeyse sürgün hayatı yaşatılması kabul edilebilir değil. Buralardaki İsrail saldırganlığının durdurulması son derece önemli. ABD-İran ve İsrail Savaşı'nın bir an önce durdurulması, ABD'nin İsrail'in saldırgan politikalarına alet olmaması Türkiye olarak ABD ile görüşmelerimizde ve tüm görüşmelerimizde önemle üzerinde durduğumuz bir konu."

Ürdün Senatosu Ürdün-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Yasin El Husban da birçok insani konuda ve krizlerde iki ülke ilişkilerinin diplomatik olarak hep bir yakınlık içerisinde şekillendiğini aktardı.

Husban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın, tüm İslam aleminin gönlünde taht kurduğunu vurguladı.

Kaynak: AA
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