TBMM Dışişleri Komisyonunda 6 kanun teklifi kabul edildi - Son Dakika
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TBMM Dışişleri Komisyonunda 6 kanun teklifi kabul edildi

07.04.2022 15:41
TBMM Dışişleri Komisyonunda 6 kanun teklifi kabul edildi

TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan 6 kanun teklifini kabul etti.

TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan 6 kanun teklifini kabul etti.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin etrafında ve dünyada cereyan eden uluslararası gelişmelerin olduğunu söyledi.

Ukrayna- Rusya savaşının halen devam ettiğini anımsatan Kılıç, "En son gelen görüntüler insanlık namına kabul edilemez, üzüntü verici ve felaket görüntüleridir. Ümit ediyorum ki en kısa süre içerisinde sorumlular her kimse bunlar bulunur, hukuk çerçevesinde gerekli adımlar atılarak cezalarını bulurlar." dedi.

Savaş sürecinde Türkiye'nin birinci önceliğinin acil ateşkes olduğuna işaret eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Diplomatik çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda bizim de bazı temaslarımız oldu, Komisyon Başkanı olarak bazı ziyaretler gerçekleştirdim. Türkiye'nin siyasetinin, uluslararası diplomasi çabalarının ne kadar büyük bir anlamda değerlendirildiğini tekrar müşahede etme imkanımız oldu. Uluslararası anlamda da baktığımızda, Türkiye'nin arabuluculuğunun ciddi manada desteklendiği, takip edildiği ve özellikle arandığı bir noktadayız. Bu da birçok uluslararası konulardaki ortaya koyduğumuz duruşların da neticesi olarak ortaya çıkmıştır."

Daha sonra Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, başkanlığının yürüttüğü faaliyetlerle ilgili komisyon üyelerine sunum yaptı.

Daha sonra kanun tekliflerinin görüşmelerine geçildi. Görüşmeler sonrasında kabul edilen kanun teklifleri şöyle:

Türkiye ile Özbekistan Arasında Suçla Mücadelede İş Birliği Konulu Anlaşma ve Türkiye ile Özbekistan Arasında Suçla Mücadelede İş Birliği Konulu Anlaşmada Yapılan Değişikler ve İlavelere İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Özbekistan Arasında Kolluk Eğitimi İş Birliği Protokolü ve Türkiye ile Özbekistan Arasında Kolluk Eğitimi İş Birliği Protokolü'nde Yapılan Değişiklikler ve İlaveler ile İlgili Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Kuveyt Devleti Milli Muhafız Komutanlığı Personelinin Eğitim ve Öğretimi Alanında Türkiye ile Kuveyt Arasında İş Birliği Protokolünün Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Ruanda Arasında Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Gambiya Arasında Kalkınma İş Birliği Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Küba Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

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TBMM Dışişleri Komisyonu, Özbekistan, Ukrayna, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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