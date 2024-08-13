Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine; TBMM Genel Kurulu'nu 16 Ağustos'ta olağan üstü toplantıya çağırdı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine; TBMM Genel Kurulu'nu, Anayasa'nın 93'üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 7'nci maddeleri gereğince, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 14: 00'te toplantıya çağırdı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › TBMM Genel Kurulu 16 Ağustos'ta Olağanüstü Toplantıya Çağrıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?