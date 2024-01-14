TBMM Genel Kurulu, 16 Ocak Salı günü terör gündemiyle toplanacak.

TBMM Genel Kurulu, 16 Ocak Salı günü saat 15.00'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak. İç Tüzük 59. madde kapsamında doğrudan Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları, terör saldırılarına yönelik milletvekillerini bilgilendirecek. Genel kurulda parti grupları adına da konuşmalar yapılacak. Görüşmelerin tamamlanmasından sonra ise terörü lanetleyen ve terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğine dair TBMM Başkanlık tezkeresi okunup oylanacak. - ANKARA