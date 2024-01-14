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TBMM Genel Kurulu, 16 Ocak Salı günü terör gündemiyle toplanacak - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu, 16 Ocak Salı günü terör gündemiyle toplanacak

TBMM Genel Kurulu, 16 Ocak Salı günü saat 15.00'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak. Terör saldırılarına yönelik bilgilendirme yapılacak ve parti grupları adına konuşmalar gerçekleştirilecek. Görüşmelerin ardından terörü lanetleyen ve terörle mücadele kararlılığını vurgulayan bir tezkerenin okunup oylanması planlanıyor.

TBMM Genel Kurulu, 16 Ocak Salı günü terör gündemiyle toplanacak
14.01.2024 - 19:49,
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TBMM Genel Kurulu, 16 Ocak Salı günü terör gündemiyle toplanacak.

TBMM Genel Kurulu, 16 Ocak Salı günü saat 15.00'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak. İç Tüzük 59. madde kapsamında doğrudan Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları, terör saldırılarına yönelik milletvekillerini bilgilendirecek. Genel kurulda parti grupları adına da konuşmalar yapılacak. Görüşmelerin tamamlanmasından sonra ise terörü lanetleyen ve terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğine dair TBMM Başkanlık tezkeresi okunup oylanacak. - ANKARA

Kaynak: İHA
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