Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, "2023 seçimlerinin birinci yılında AK Parti Grubu olarak aziz milletimizin beklentilerine karşılık verecek düzenlemelerin hayata geçmesi için yoğun bir şekilde mesai harcamaya devam edeceğiz." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ndeki tedbirleri yetersiz de olsa olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Paketin, iktidara bir samimiyet testi yüklediğini ifade eden Şahin, "Koyanların uymadığı kurallara hiç kimse uymaz. Dolayısıyla en tepeden, Cumhurbaşkanlığı makamından başlamak üzere uyulan bir tasarruf paketi ortaya konulmalıdır. Türkiye'nin daha büyük tasarruf tedbirlerine ihtiyacı vardır. Kamu-özel iş birliği yatırımlarından dolayı yapılan ödemelerin güncellenmesi, Kamu İhale Yasası'nda yapılacak reformla yolsuzlukların engellenmesi, bazı şirketlere vergi affı düzenlemelerine ve çoklu maaş uygulamalarına tavizsiz bir şekilde son verilmesi gibi tedbirler gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bütün bakanlıkların Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanarak kamunun büyük bir kira giderinden kurtulmasını öneren Şahin, Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkların uçakları konusunun da çok tartışıldığını, söz konusu uçakların kullanım çizelgelerinin kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılması gerektiğini savundu.

Şahin, kamuda mülakatın kaldırılmasına yönelik verilen sözlerin de tutulmadığını dile getirerek, "Mülakat uygulaması için yeni bir yönetmelik çıkarıldı. Hani kaldırılacaktı bu zillet? Bırakın kaldırmayı, mülakat uygulamasını daha da perçinlemiş, daha da sağlamlaştırmış oluyorsunuz." dedi.

"İktidar 'üç yıl geçim, ardından seçim' diyor"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında 301 işçinin ihmal ve aymazlıklar nedeniyle göçük altında can verdiğini öne sürerek, ailelerin ve Türk milletinin, maden faciasının tam olarak hangi ihmallerin ardından yaşandığını öğrenemediğini ve yargılamanın hala sonuçlanmadığını söyledi.

Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlayan Çömez, iktidarın politikaları nedeniyle gençlerin çiftçilik yapmadığını, çiftçi yaşı ortalamasının 58'ye yükseldiğini, köylerin boşalıp, arazilerin önemli bir kısmının yabancılara satıldığını kaydetti. Gübre, mazot, zirai mücadele ilaç fiyatlarının aşırı artışı nedeniyle Avrupa'yı besleyecek kapasiteye sahip mümbit Anadolu topraklarında gıda enflasyonunun dünya rekoru kırdığını belirten Çömez, "Türk çiftçisi gerçekten çok zor durumda ve gecikmeden kalıcı, gerçekçi çözümler bekliyor." dedi.

"Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ne de değinen Çömez, "Aslında bir kültür ve anlayış olması gereken tasarrufun 22 yıllık AK Parti iktidarının son döneminde bir paket olarak sunuluyor olması anlamlıdır. Asıl anlamlı olan ise bu paketin üç yılla sınırlanmış olması. Yani iktidar 'üç yıl geçim, ardından seçim' diyor. Burada hedeflenen 100 milyar liralık bir tasarrufun mümkün olmayacağını şimdiden öngörebiliriz. Gerçekleşmiş olsa bile bir çözüm ya da çare olmayacağı da son derece açık. 2,4 trilyon bütçe açığının olduğu bir ülkede 100 milyar liralık tasarruf hedefi gerçekçi ve sonuç alıcı olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

"Eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti önleyecek düzenlemelerin destekçisi olacağız"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Engelliler Haftası, Türk Dil Bayramı, Eczacılar Günü ile Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlayarak, MHP olarak her zaman toplumun tüm kesimlerinin yanında olacaklarını ve sorunlarının çözümü için çaba göstereceklerini söyledi.

İstanbul'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine tepki gösteren Kılıç, "Eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti önleyecek yasal ve hukuki düzenlemelerin destekçisi olacağız." diye konuştu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ni eleştirerek, "Nereden tasarruf edileceğine dönüp baktığımızda anladık ki yine tasarrufu halkın sırtına bir maliyet olarak yüklemekle ilgili bir program hazırlamışlar. Lojmanda oturan kamu emekçilerinden, servis kullanan kamu emekçilerinden, topluma istihdam alanlarını kapatarak iş bekleyenlerden tasarruf edecekler." değerlendirmesini yaptı.

Bazı belediyelerdeki kayyum yönetiminin harcamalarını eleştiren Temelli, "Tasarruf yapacaksa sayın Şimşek, önce dönsün bu kayyumların yolsuzluklarını, hırsızlıklarını masaya yatırsın, doğru yerden tasarruf yapmaya başlasın." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı ve bakanların sosyal medya hesaplarındaki kutlama mesajlarına tepki göstererek, çiftçilerin sorunlarının görmezden gelindiğini savundu.

Bazı icra dairelerince çiftçilerin borçlarından dolayı satışa çıkarılan traktör ve tarlaların ilanlarını gösteren Başarır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Binlerce traktör ve tarım arazisi şu anda icrada satışta. Gerçek mesajlar icra dairelerinin sayfalarında, ihale tarihlerinde ama bu ülkeyi yönetenler Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyor. Ne güzel. 2023'te çiftçilerimizin bankalara olan borcu toplam 363 milyar lira. 2024'ün ilk 5 ayında bu borç 637 milyar lira olmuş. Yıl sonuna kadar bu hesabı yaparsak 1,5 trilyona yaklaşacak. Tarım ve Orman Bakanı ve Cumhurbaşkanı bugün bir mesaj yayınlayacağına 'Ben bir yıl için bu icra dosyalardaki banka faizlerini silebiliyorum' diyebiliyor mu?"

Başarır, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"nin inandırıcı ve gerçekçi bulmadığını savunarak, Cumhurbaşkanlığının harcamalarında azalma olmadığını iddia etti.

"Bu ülkede 1 trilyon dolara yaklaşan iç ve dış borç varken, bu ülkede kira 30 bin lira olmuşken, emekli 10 bin lira maaş alırken, bu ülkede yüz binlerce insan tahliye için mahkeme kapısındayken kamuda tasarruf yeni mi aklınıza geldi?" diye soran Başarır, şöyle konuştu:

"Bunu neden genelgeyle yayınlıyorsunuz? Dünyadaki çağdaş ülkeler; bir parça demokrasisi, bir parça şeffaf yönetimi olan ülkeler zaten bunları yüzyıllar boyunca ilke haline getirmiş. Dünyanın neresinde Meclis Başkanının ayrı uçağı, Cumhurbaşkanının 10'un üzerinde uçağıyla, bakanlarının birçoğu özel uçakla seyahat yapabiliyor? Aslında bu çok çok önce yapılmalıydı, belki ülke bu hale gelmezdi. Ben belediye başkanları için de söylüyorum, bir başkan yardımcısı niye makam aracı kullanır? Bir müdür neden makam aracı kullanır? Herhangi bir kurumda daire başkanı neden makam aracı, şoför, koruma kullanır? Geç kalmadık mı? Ülkenin ekonomisi bu hale mi gelmeliydi?"

"Milletimizin beklentilerine karşılık verecek düzenlemeler için mesai harcamaya devam edeceğiz"

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, Anneler Günü, Türk Dil Bayramı, Dünya Çiftçiler Günü ve Eczacılık Günü'nü kutladı.

Soma maden faciasının 10. yılı olduğunu anımsatan Yenişehirlioğlu, hayatını kaybeden 301 madenciyi rahmet ve duayla yad etti. Facianın ardından iktidarıyla, muhalefetiyle madenciliğe ve madencilerin iş yaşamlarına yönelik birçok yasal düzenlemeyi hayata geçirdiklerini anlatan Yenişehirlioğlu, "Bundan sonra da benzeri acıların yaşanmaması için çalışmalarımıza hassasiyetle devam edeceğiz. Bugüne kadar işleri başında hayatını kaybeden şehit madencilerimizi ve bugün Zonguldak'taki maden ocağında meydana gelen çökme sonucu hayatını kaybeden madencimizi rahmetle anıyorum." dedi.

Yenişehirlioğlu, 14 Mayıs 2023'te yapılan seçimlerin üzerinden bir yıl geçtiğine dikkati çekerek, "14 Mayıs akabinde yapılan 28 Mayıs seçimleri, yüzde 90'a yaklaşan bir katılım oranıyla son 21 yıl içerisinde yapılan seçimlerdeki en yüksek katılım oranına sahip olması açısından adeta bir demokrasi bayramı havasında gerçekleşti. 2023 seçimlerinin birinci yılında AK Parti Grubu olarak aziz milletimizin beklentilerine karşılık verecek düzenlemelerin hayata geçmesi için yoğun bir şekilde mesai harcamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'li Yerebakan: "Eczacılara daha fazla destek vermeliyiz"

Genel Kurulda, grup başkanvekillerinden önce bazı milletvekilleri de yerlerinden söz aldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan, 185 yıl önce bugün Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane bünyesinde açılan eczacılık sınıfının, mesleğin temellerini atarak eczacılığa bilimsel kimlik kazandırdığını, bu tarihi adımın eczacıların halk sağlığını korumak ve iyileştirmek adına etkin, nitelikli ve kesintisiz hizmet sunma yolculuğunun başlangıcı olduğunu belirtti.

Eczacılığın 185 yıldır hastalıklarla mücadelede sadece bir destek değil, aynı zamanda bir kılavuz olduğunu vurgulayan Yerebakan, şunları kaydetti:

"Eczacılarımızın ise bilgi birikimi sayesinde ilaçların hazırlanmasından hastalarımıza ulaştırılmasına kadar her aşamada büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutlarken geçmişten günümüze hizmetlerini takdir etmekten dolayı gurur duyuyoruz. Bizler, onlar için gerekli yasal çerçeveleri güçlendirmeli ve araştırma ve geliştirme faaliyetlerine daha fazla destek vermeliyiz. Unutmayalım ki her eczane sağlık ve şifa yolculuğunda bir durak, eczacılar ise bu yolculuğun en güvenilir rehberleridir."