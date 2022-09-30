Meclis yarın açılıyor - Son Dakika
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Meclis yarın açılıyor

30.09.2022 11:24
Meclis yarın açılıyor

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 6. Yasama Yılı için yarın özel gündemle toplanacak.

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 6. Yasama Yılı için yarın özel gündemle toplanacak.

Meclis, 3 aylık aranın ardından yasama çalışmalarına yeniden başlayacak. İlk olarak Meclis Atatürk Anıtı'na çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Meclis Genel Kurulu, saat 14.00'te özel oturumla toplanacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak. Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurula takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kuruluna hitap edecek.

Genel Kurul, başka konuyu ele almadan çalışmalarını tamamlayacak.

Meclis başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği akşam resepsiyonu, pandemi nedeniyle verilen iki yıl aranın ardından yeniden düzenlenecek. TBMM Tören Alanı'ndaki resepsiyon, saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

Meclis, tarihinde ilk kez bir dönem içinde 6. yasama yılına girerek bir ilke de imza atacak.

Öte yandan, 4 Ekim Salı günü siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

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Kaynak: AA

Meclis Genel Kurulu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Meclis yarın açılıyor - Son Dakika

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