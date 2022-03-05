TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Parlamentonun asli vazifesi olan yasama ve denetim faaliyetlerinde de etkin ve verimli çalışan bir parlamentonun hayata geçmesi için yapmış olduğumuz 'Gelin İçtüzük çalışmamızı hayata geçirelim.' davetini yineliyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmaların ardından söz alan İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, yoğun kar nedeniyle Isparta'nın bazı mahallerinde ve ilçelerinde ikinci defa elektriğin kesildiğini aktardı. Bu konunun daha önce gündeme geldiğini ama hiçbir mesafe alınamadığını savunan Tatlıoğlu, Isparta'da mağduriyetin devam etmesinin, devletin millete hizmet etme noktasında geride kaldığının bir göstergesi olduğunu öne sürdü.

TÜRK-İŞ'in şubat ayı verilerine göre aylık enflasyon oranlarını açıkladığını anımsatan Tatlıoğlu, "TÜRK-İŞ'e göre enflasyon yıllık olarak 66,38 açıklanmış ve bu hesapla baktığımızda asgari ücret yoksulluk sınırının değil açlık sınırının bile altında kalıyor." dedi.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının 2022 yılı fitre miktarını açıkladığını aktaran Tatlıoğlu, "Fitre miktarı 40 lira, 5 kişilik bir ailenin fitre üzerinden, yani bir kişinin 2 öğün yemeği üzerinden hesapladığımız da aylık gideri 6 bin lira ve bu haliyle asgari ücretlinin fitreye muhtaç olduğunu net olarak görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül ise Dışişleri Bakanlığının gerçekleştirdiği başarılı görüşmeler sonucunda Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının hızlı bir şekilde tahliyesine başlandığını, şimdiye kadar 11 bin 24 Türk vatandaşının tahliye edildiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığının 209 Kırım Tatar Türkü'ne acil sağlık hizmeti verildiğini açıkladığını aktaran Bülbül, "İnsani yardımlara aralıksız devam eden devletimiz, diğer taraftan da diplomatik kanalları açık tutarak taraflar arasında müzakere sürecinin kalıcı ve nihai bir ateşkes ile netice bulması için yoğun çaba sarf etmektedir." diye konuştu.

Türkiye'nin Türkmenistan, Kazakistan ve Özbekistan'la olan diplomatik ilişkilerinin 30. yıl dönümünün kutlandığını anımsatan Bülbül, Türk dünyasının siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel olarak refah, huzur ve birlik içinde yaşamasını temenni etti.

"Öğrencilerin yemeklerine zam yapılması kabul edilemez"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Ankara Üniversitesinde yemeklere yüzde 60 zam yapıldığını ve öğrencilerin zammın geri alınması için imza kampanyası başlattığını söyledi. "Genel olarak ülkedeki ekonomik ve sosyal krize baktığımızda öğrencilerin yemeklerine zam yapılması kabul edilebilir değil." ifadesini kullanan Oluç, bu zamların geri çekilmesi gerektiğini belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İzmir'in Gaziemir ilçesinde nükleer atıkların 14 yıldır temizlenmediğini, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bu konuda yapılan talebin karşılık bulmadığını iddia etti.

Boğaziçi Üniversitesi "kayyum rektörü" Prof. Dr. Naci İnci'nin, protestolara destek verdikleri iddiasıyla 3 dekanı görevden aldığını söyleyen Özel, "3 dekanın yerine üniversite dışından atamalar yapıldı. Boğaziçi Üniversitesi gibi köklü bir üniversitede bu yönde dışarıdan müdahalelerin ne kadar olumsuz sonuçlar doğurduğu geçen yıl atanan kayyum rektörü Melih Bulu'nun yaşattıklarıyla hatıralarda. Bu ısrarın ne Boğaziçi'ne ne Türkiye'ye bir faydası yoktur. Bu tip kayyum atamalarından bir an önce vazgeçilmelidir." değerlendirmesini yaptı.

Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın, 20 milletvekilinin, grup başkanvekillerinin konuşmasını uzatmaması için kendisine mesaj attığını ifade ettiği konuşmasını anımsatan Özel, "Biraz önce 20'ye yakın mesajdan bahsettiniz. Ben dün burada olan arkadaşlarımla tek tek görüştüm. Hepsi der ki 'Eğer öyle bir mesajı ben attıysam milletvekilliğinden bugün istifa edeceğim.' Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi neyin ne olduğunu bilen bir parti. Diğer gruplardan böyle açıklamalar gelir, gelmez, onu bilmeyiz ama Özgür Özel'in arkasında, başkana mesaj atacak bir grup oturmaz. Bunu çok açık olarak söyleyeyim." dedi.

Adan ise Özel'e "Dün Türkiye Büyük Millet Meclisinde Grup Başkanvekillerinin konuşmalarını İçtüzük'e göre sınırlayabilirim dediğimde, videoları alın, Meclisteki alkışlara bakın." yanıtını verdi.

Özel de alkışlayanlara bakıldığında CHP grubundan alkışlayanın olmadığının görüleceğini dile getirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Türkiye'nin hür, serbest müzakere ortamını tahkim etmek için bugüne kadar sayısız anayasal ve yasal reformlar gerçekleştirdiklerini belirtti. Bazen bu anayasal ve yasal reformları gerçekleştirirken parti olarak pek çok baskıyla karşı karşıya kaldıklarını aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar bu demokratik ortamın genişlemesi, serbest, hür müzakere ortamının güçlenmesi için bütün siyasi mekanizmalar nezdinde 'Gelin, içtüzük çalışmamızı hayata geçirelim.' dedik çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte hem güçlü kuvvetler ayrılığı hem de parlamentonun daha etkin bir şekilde yasama ve denetim faaliyetlerine özgülenmesi açısından buna da bir ihtiyaç duyulduğu ortadadır. Biz, bugün, bu tartışma zemininin bir taraftan genişlemesi diğer taraftan da parlamentonun asli vazifesi olan yasama ve denetim faaliyetlerinde de etkin ve verimli çalışan bir parlamentonun hayata geçmesi için yapmış olduğumuz 'Gelin içtüzük çalışmamızı hayata geçirelim.' davetini yineliyoruz. İnşallah, bu çerçevede parlamentomuzun, müzakere ortamının güçlenmesi, bir istişare ve yasama faaliyeti olarak genel geçer, geleceğe dönük, milletimizin ihtiyacı olan yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi noktasında daha güç kazanacağına inanıyoruz."