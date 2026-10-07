TBMM Genel Kurulu, Cevdet Yılmaz'dan Fon Koordinasyon Kurulu'nu dinliyor

TBMM Genel Kurulu, Cevdet Yılmaz'dan Fon Koordinasyon Kurulu'nu dinliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan'ın gündem dışı söz talebini bildirmesinin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fon Koordinasyon Kurulu çalışmalarını anlatıyor; sonrasında siyasi parti grupları 30'ar dakika konuşacak.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.
Adan, yürütmenin son dönemdeki gelişmeler hakkında İçtüzük'ün ilgili maddesi uyarınca gündem dışı söz talebinin bulunduğunu belirtti.
Daha sonra Adan, gündem dışı konuşma yapmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı Genel Kurul salonuna davet etti.
Yılmaz, Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmaları hakkında Genel Kurul'u bilgilendiriyor. Yılmaz'ın gündem dışı konuşmasının ardından Danışma Kurulu kararı gereğince siyasi parti grupları adına 30'ar dakika konuşma yapılacak.
Kaynak: AA
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