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TBMM Genel Kurulu, emekli aylığı ve maaş artışıyla ilgili kanun teklifini görüşecek - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu, emekli aylığı ve maaş artışıyla ilgili kanun teklifini görüşecek

TBMM Genel Kurulu, en düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesi ve SSK ve Bağkur emekli maaş artış oranına yüzde 5 ilave edilmesini içeren çalışma hayatıyla ilgili kanun teklifini görüşecek. Ayrıca, kısa çalışma gerekçelerine 'genel salgın' durumu da eklenecek ve asgari prim ödeme gün sayısı 600'den 450'ye indirilecek. Salı ve çarşamba günleri Mecliste grupları bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da yapılacak.

TBMM Genel Kurulu, emekli aylığı ve maaş artışıyla ilgili kanun teklifini görüşecek
21.01.2024 - 11:06,
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TBMM Genel Kurulu, en düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesine, SSK ve Bağkur emekli maaş artış oranına yüzde 5 ilave edilmesine yönelik düzenlemeleri de içeren çalışma hayatıyla ilgili kanun teklifini görüşecek.

Haftalık çalışmasına 23 Ocak Salı günü başlayacak Genel Kurul, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini ele alacak.

Teklife göre, en düşük emekli aylığı 10 bin liraya yükseltilecek, SSK ve Bağkur emekli maaş artış oranına yüzde 5 ilave edilecek. Asgari ücret desteği 2024 yılında aylık 700 lira olarak uygulanacak.

Kısa çalışma gerekçelerine "genel salgın" durumu da eklenecek. Sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı 600'den 450'ye indirilecek.

Ayrıca Genel Kurul, bazı uluslararası sözleşmelere ilişkin kanun tekliflerini görüşecek.

Salı ve çarşamba günleri Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da yapılacak.

Kaynak: AA
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