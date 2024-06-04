Politika

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ile DEM Partililer arasında arbede çıktı.

TBMM Genel Kurulu'nda DEM Partililerin Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin protesto ve kürsü işgali devam etti. AK Parti milletvekilleri 'Kahrolsun PKK' derken, DEM Partililer kürsüde 'Faşizme karşı omuz omuza' şeklinde slogan attı. Milletvekilleri birbirlerine sözlü sataşmaları üzerine ortam gerginleşti ve milletvekilleri arasında arbede çıktı. - ANKARA