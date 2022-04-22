TBMM Genel Kurulu'nda CHP ve MHP milletvekilleri arasında gerginlik - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu'nda CHP ve MHP milletvekilleri arasında gerginlik

22.04.2022 19:29
TBMM Genel Kurulu'nda CHP ve MHP milletvekilleri arasında gerginlik

TBMM Genel Kurulu'nda, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde terör örgütü mensuplarının çalıştırıldığı iddiası üzerine, CHP ve MHP'li milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

TBMM Genel Kurulu'nda, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde terör örgütü mensuplarının çalıştırıldığı iddiası üzerine, CHP ve MHP'li milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

?TBMM Genel Kurulu'nda Spor Kulüpleri ile Spor Federasyonları Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ederken, MHP ve CHP'li Mersin Milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ülkücülerin işten çıkarılarak yerlerine terör örgütü mensuplarının işe alındığını ileri sürdü.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Kılavuz'a karşılık verdi. Antmen, "Geçici koruma altındaki Suriyeli Türk vatandaşlarını alırken neredeydiniz? Milli ve manevi değerleri çiğniyorsunuz" dedi.

Bu sırada Genel Kurul'da tansiyon yükseldi ve sözlü tartışmalar yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine CHP ve MHP'li milletvekilleri ayağa kalktı. Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş gerginliği sona erdirmek için oturuma ara verdi.


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Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Mersin, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu'nda CHP ve MHP milletvekilleri arasında gerginlik - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulu'nda CHP ve MHP milletvekilleri arasında gerginlik - Son Dakika
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