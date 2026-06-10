TBMM Genel Kurulu'nda Esnaf ve İstanbul'un Fethi Tartışıldı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Bingöl, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, esnafın, çiftçinin, kadınların ve alın terinin hep yanında olduklarını belirtti.

Türkiye'de 2 milyon esnaf bulunduğunu, bunların 60 bininin Mersin'de olduğunu dile getiren Uysal, "Güçlü şehir ve güçlü Türkiye hedefini gerçekleştirmek için esnafımıza düşük faizli ve uzun vadeli kredi verilmeli, vergi ve SGK yükü hafifletilmeli, kadın ve genç esnafımıza hibe kredi desteği verilmelidir." dedi.

Uysal, ayrıca tarımda çalışan kadınlar için yıpranma payı ve sigorta prim desteği verilmesinin yanı sıra çiftçiye daha uygun şartlarda su ve enerji sağlanması gerektiğini söyledi.

AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Fatih Sultan Mehmet'in hocası olarak bilinen ve İstanbul'un fethinde önemli rol oynayan Akşemseddin'i andı.

Akşemseddin'in İstanbul'un fethindeki rolüne işaret eden Coşkunyürek, Fatih Sultan Mehmet Han'ın surları aştığını, Akşemseddin'in ise gönülleri fetheden ruhu inşa ettiğini anlattı.

Coşkunyürek, "Akşemseddin Hazretlerinin bize bıraktığı miras yalnızca geçmişe ait bir hatıra değildir. O, çalışmayı, üretmeyi, kardeşliği, merhameti, güzel ahlakı, ilim ve hikmeti hayatın merkezine koymayı bizlere öğütlemiştir. Bugün bizlere düşen görev, ecdadımızı sadece anmak değil, anlamaktır. Sadece isimlerini yaşatmak değil, ideallerini yaşatmaktır. Bize emanet ettikleri medeniyet tasavvurunu gelecek nesillere taşımaktır." diye konuştu.

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Kocaeli'nin Türkiye ekonomisine katkılarından bahsetti.

Geçen yıl Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın çöktüğünü anımsatan Çiler, olayla ilgili raporun hala çıkmadığını ifade etti.

Çiler, şöyle dedi:

"Yetkililer geçen hafta, yani 3 Haziran günü zemin iyileştirmesiyle ilgili çalışmalar yapılacağını açıkladı ancak bu çalışmalar sorunun ne olduğu açıklanmadan neye göre yapılacak? Ben söyleyeyim, ilk incelemeler binanın altında meydana gelen zemin göçmesinin rol oynadığını ortaya koymuştur. Hazırlanan ama kamuoyuna açıklanmayan bilirkişi raporları da zemindeki boşluk oluşumunun ve çevredeki altyapı çalışmalarının etkilerine dikkati çekmiştir. Bunun için mi açıklamıyorsunuz?"