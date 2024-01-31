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Politika

TBMM Genel Kurulu'nda HSK Üyeliğine Çetin Arslan Seçildi

TBMM Genel Kurulu\'nda HSK Üyeliğine Çetin Arslan Seçildi

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine Çetin Arslan seçildi. Yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından aday gösterilen üç aday arasında yapılan seçimde, Çetin Arslan en fazla oy alarak HSK'nin yeni üyesi oldu.

31.01.2024 21:51
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TBMM Genel Kurulu'nda Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine Çetin Arslan seçildi.

TBMM Genel Kurulu'nda yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından aday gösterilen 3 adaydan bir üyelik için seçim yapıldı. Adalet ve Anayasa Karma Komisyonu tarafından belirlenen üç üye şöyle sıralandı: "Çetin Arslan, Ender Ethem Atay, Bayram Keskin."

Genel Kurulda yapılan ilk oylamaya 369 milletvekili katıldı. Adayların üçte iki çoğunlukta oy alma şartı arandı. Çetin Arslan 342, Ender Ethem Atay 3, Bayram Keskin 22 oy aldı. İkinci tur oylamada 5'te 3 çoğunluk arandı. Bu turda 355 milletvekili oy kullanırken Çetin Arslan 328, Ender Ethem Atay 3, Bayram Keskin 21 oy aldı. Bir oy boş, iki oy geçersiz kullanıldı. Üçüncü tur oylamada ise ad çekme usulü ile üye olacak aday belirlendi ve kurada Çetin Arslan HSK'nin yeni üyesi olarak seçildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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