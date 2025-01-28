TBMM Genel Kurulu'nda Otel Yangını ile İlgili Araştırma Komisyonu Kurulması Önerisi - Son Dakika
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Politika

TBMM Genel Kurulu'nda Otel Yangını ile İlgili Araştırma Komisyonu Kurulması Önerisi

TBMM Genel Kurulu, Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını ile ilgili bir Meclis araştırma komisyonunun kurulması için ortak öneride bulunma kararı aldı.

28.01.2025 17:58
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GENEL KURULDA GÜNDEME GELDİ

TBMM Genel Kurulu, 'Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurulda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına değindi.

'ORTAK ÖNERİ VERİLECEK'

Usta, "Bugün tüm siyasi grupların ortak önerileriyle birlikte bir Meclis araştırma komisyonunun kurulması için birazdan ortak öneri verilecek. Bu öneri üzerinde de konuşmalarımızı yaparak konuyu ayrıntılı tartışacağız elbette ki ama bu ortak iradenin de Meclis'te sergilenmiş olması çok anlamlı ve toplumun bu konudaki hassasiyetine verilmiş bir cevap olduğunu düşünüyorum. Komisyonda da gerekli araştırmalar ve incelemeler yapılacak, özellikle mevzuat noktasında bir eksik ve açık varsa bu konunun tamamlanması için milletvekilleri olarak, birinci derecede kanun yapma, mevzuatı düzenleme konusunda yetkililer olarak bu konudaki eksikleri de tamamlamak için büyük bir çaba ve gayret içerisinde olacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Tbmm Genel Kurulu, Kartalkaya, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Bolu, Son Dakika

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